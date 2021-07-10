快訊

台南餐廳夜市開放內用遭轟 黃偉哲：今開防疫會議討論

慈濟採購BNT疫苗有進展 「已與政府簽署必要法律文件」

墾丁南灣清晨驚傳槍聲 竟是遊客玩空氣槍解悶

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣恆春警分局於昨天上午6時許接獲晨運民眾報案，指有人在墾丁南灣當街開槍，分局調派快打警力到場查緝，發現一家靠海民宿庭院的柵欄有空氣槍射擊痕跡，警方很快查獲住民宿的張姓遊客，查扣空氣手槍2把及鋼珠等證物，張在警訊時承認持空氣手槍朝柵欄試射，嚇到晨運民眾很不好意思，訊後被依違反社會秩序維護法案移請屏東地院簡易庭裁處。

住屏東市的張姓男子說，他是是生存遊戲玩家，防疫警戒三級期間在家悶得發慌，於是到友人在墾丁南灣經營的民宿度假散心，還帶著從網路購買的空氣手槍2把及鋼珠，想利用清晨無人時段，試試新購的空氣槍的性能，沒想到嚇到一早出門晨運的民眾，對造成社會恐慌很不好意思。

張姓男子試射的空氣槍和鋼珠經鑑定無法定殺傷力，警方訊後依違反社會秩序維護法第63條「發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」移請屏東地院簡易庭裁處，可處3日以下拘投或3萬元以下罰鍰。

疫情期間民眾多待在家中鮮少外出，又因休閒娛樂場所均暫停營業，恆春警分局長陳至瑋呼籲，防疫期間可在家另尋正當休閒活動，不可因一時好玩而影響公共秩序，對於違法行為，警方將依法嚴辦，以維護治安。

警方發現墾丁南灣一家靠海民宿庭院的柵欄有空氣槍射擊痕跡，很快查獲住民宿的張姓遊客，查扣空氣槍2把及鋼珠等證物。記者潘欣中／翻攝
警方發現墾丁南灣一家靠海民宿庭院的柵欄有空氣槍射擊痕跡，很快查獲住民宿的張姓遊客，查扣空氣槍2把及鋼珠等證物。記者潘欣中／翻攝
警方發現墾丁南灣一家靠海民宿庭院的柵欄有空氣槍射擊痕跡，很快查獲住民宿的張姓遊客，查扣空氣槍2把及鋼珠等證物。記者潘欣中／翻攝
警方發現墾丁南灣一家靠海民宿庭院的柵欄有空氣槍射擊痕跡，很快查獲住民宿的張姓遊客，查扣空氣槍2把及鋼珠等證物。記者潘欣中／翻攝
警方發現墾丁南灣一家靠海民宿庭院的柵欄有空氣槍射擊痕跡，很快查獲住民宿的張姓遊客，查扣空氣槍2把及鋼珠等證物。記者潘欣中／翻攝
警方發現墾丁南灣一家靠海民宿庭院的柵欄有空氣槍射擊痕跡，很快查獲住民宿的張姓遊客，查扣空氣槍2把及鋼珠等證物。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 民宿 墾丁

延伸閱讀

疫情微解封 馬祖預計8月開放觀光

微解封 墾丁小琉球東港民宿飯店餐廳多觀望

11男女包棟群聚狂歡 遭債主闖入毒打擄走4人

713微解封怎麼看？ 宜蘭觀光業者看法不同

相關新聞

6名年輕男女暗夜受困外海礁石嚇破膽 金門消防局急救援

4男2女的年輕人昨日傍晚跑到金門金沙鎮青嶼外海礁石遊玩，沒想到因為潮汐再加上天黑而受困，金門縣消防局獲報趕緊前往救援，由...

1串鑰匙解開5年前無名女屍之謎 善願免費遷葬終回故鄉

5年前在屏東縣車城海岸發現的無名女屍，因基隆市第一分局第三組組長許耀彬重啟調查，以1串鑰匙解開5年前無名女屍之謎，雖查明...

墾丁南灣清晨驚傳槍聲 竟是遊客玩空氣槍解悶

屏東縣恆春警分局於昨天上午6時許接獲晨運民眾報案，指有人在墾丁南灣當街開槍，分局調派快打警力到場查緝，發現一家靠海民宿庭...

衝西子灣看夕陽 天氣炎熱9年輕男女室內群聚被開罰

高雄盧姓男子與8名友人，原本要趁傍晚時到一起到西子灣遊玩、看夕陽，無奈因室外天氣炎熱，眾人就在盧男家中避暑，鄰居見狀認為...

與女友吵架佯裝跳河卻意外落水 高雄男救起無氣息

高雄胡姓男子今早掉落左營區大排水溝，高雄市消防局出動8車22人前往救援，消防人員將他救起後，已經無呼吸心跳，緊急送往榮總...

我身分知道嗎？行車糾紛汽車男持械嗆 機車男回關我屁事

台中市昨早發生一起行車糾紛，一名機車騎士疑似與銀色轎車發生糾紛，汽車男持方向盤拐杖鎖下車理論並說，「我甚麼身分你知道嗎？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。