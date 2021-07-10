墾丁南灣清晨驚傳槍聲 竟是遊客玩空氣槍解悶

屏東縣恆春警分局於昨天上午6時許接獲晨運民眾報案，指有人在墾丁南灣當街開槍，分局調派快打警力到場查緝，發現一家靠海民宿庭院的柵欄有空氣槍射擊痕跡，警方很快查獲住民宿的張姓遊客，查扣空氣手槍2把及鋼珠等證物，張在警訊時承認持空氣手槍朝柵欄試射，嚇到晨運民眾很不好意思，訊後被依違反社會秩序維護法案移請屏東地院簡易庭裁處。

住屏東市的張姓男子說，他是是生存遊戲玩家，防疫警戒三級期間在家悶得發慌，於是到友人在墾丁南灣經營的民宿度假散心，還帶著從網路購買的空氣手槍2把及鋼珠，想利用清晨無人時段，試試新購的空氣槍的性能，沒想到嚇到一早出門晨運的民眾，對造成社會恐慌很不好意思。

張姓男子試射的空氣槍和鋼珠經鑑定無法定殺傷力，警方訊後依違反社會秩序維護法第63條「發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」移請屏東地院簡易庭裁處，可處3日以下拘投或3萬元以下罰鍰。