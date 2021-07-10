聽新聞
test
0:00 / 0:00
衝西子灣看夕陽 天氣炎熱9年輕男女室內群聚被開罰
高雄盧姓男子與8名友人，原本要趁傍晚時到一起到西子灣遊玩、看夕陽，無奈因室外天氣炎熱，眾人就在盧男家中避暑，鄰居見狀認為他們群聚，向警方檢舉，9人全被警方依法蒐證舉發。
據了解，昨天下午3點多左右，左營警分局博愛四路派出所接獲民眾檢舉，在大中二路上某大樓的地下停車場停放多輛機車，疑似有多人群聚。
警方到場確認停車位所屬住戶後，就要搭乘電梯上樓，恰好遇到盧男（18歲）到在門口等待朋友；警方經盧男同意開門入內查看，果然發現有年齡介於17到21歲的6男、3女在內。
盧男等人稱，原本眾人預計傍晚到西子灣遊玩、看夕陽，但因室外炎熱，便先跑到盧男家中避暑聊天，未注意到已違反防疫規定。因盧等已違反室內5人以上非必要聚會，警方蒐證後，依傳染病防治法現場開出9張舉發單，並責令眾人離去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言