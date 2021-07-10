衝西子灣看夕陽 天氣炎熱9年輕男女室內群聚被開罰

高雄盧姓男子與8名友人，原本要趁傍晚時到一起到西子灣遊玩、看夕陽，無奈因室外天氣炎熱，眾人就在盧男家中避暑，鄰居見狀認為他們群聚，向警方檢舉，9人全被警方依法蒐證舉發。

據了解，昨天下午3點多左右，左營警分局博愛四路派出所接獲民眾檢舉，在大中二路上某大樓的地下停車場停放多輛機車，疑似有多人群聚。

警方到場確認停車位所屬住戶後，就要搭乘電梯上樓，恰好遇到盧男（18歲）到在門口等待朋友；警方經盧男同意開門入內查看，果然發現有年齡介於17到21歲的6男、3女在內。