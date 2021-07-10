快訊

台南餐廳夜市開放內用遭轟 黃偉哲：今開防疫會議討論

慈濟採購BNT疫苗有進展 「已與政府簽署必要法律文件」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衝西子灣看夕陽 天氣炎熱9年輕男女室內群聚被開罰

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄盧姓男子與8名友人，原本要趁傍晚時到一起到西子灣遊玩、看夕陽，無奈因室外天氣炎熱，眾人就在盧男家中避暑，鄰居見狀認為他們群聚，向警方檢舉，9人全被警方依法蒐證舉發。

據了解，昨天下午3點多左右，左營警分局博愛四路派出所接獲民眾檢舉，在大中二路上某大樓的地下停車場停放多輛機車，疑似有多人群聚。

警方到場確認停車位所屬住戶後，就要搭乘電梯上樓，恰好遇到盧男（18歲）到在門口等待朋友；警方經盧男同意開門入內查看，果然發現有年齡介於17到21歲的6男、3女在內。

盧男等人稱，原本眾人預計傍晚到西子灣遊玩、看夕陽，但因室外炎熱，便先跑到盧男家中避暑聊天，未注意到已違反防疫規定。因盧等已違反室內5人以上非必要聚會，警方蒐證後，依傳染病防治法現場開出9張舉發單，並責令眾人離去。

高雄盧姓男子與8名友人，原本要趁傍晚時到一起到西子灣遊玩、看夕陽，無奈因室外天氣炎熱，眾人就在盧男家中避暑。記者邱奕能／翻攝
高雄盧姓男子與8名友人，原本要趁傍晚時到一起到西子灣遊玩、看夕陽，無奈因室外天氣炎熱，眾人就在盧男家中避暑。記者邱奕能／翻攝
高雄盧姓男子與8名友人，原本要趁傍晚時到一起到西子灣遊玩、看夕陽，無奈因室外天氣炎熱，眾人就在盧男家中避暑。記者邱奕能／翻攝
高雄盧姓男子與8名友人，原本要趁傍晚時到一起到西子灣遊玩、看夕陽，無奈因室外天氣炎熱，眾人就在盧男家中避暑。記者邱奕能／翻攝

傳染病 電梯

延伸閱讀

為討2千元債務高雄12人群聚 恐吃上72萬元罰鍰

即將微解封 西子灣釣客聚集、森林遊樂區預約爆滿

板橋五權公園將建地下停車場　可提供350個汽車停車位

地下停車場將完工 三重兩國小790個停車位年底啟用

相關新聞

6名年輕男女暗夜受困外海礁石嚇破膽 金門消防局急救援

4男2女的年輕人昨日傍晚跑到金門金沙鎮青嶼外海礁石遊玩，沒想到因為潮汐再加上天黑而受困，金門縣消防局獲報趕緊前往救援，由...

1串鑰匙解開5年前無名女屍之謎 善願免費遷葬終回故鄉

5年前在屏東縣車城海岸發現的無名女屍，因基隆市第一分局第三組組長許耀彬重啟調查，以1串鑰匙解開5年前無名女屍之謎，雖查明...

衝西子灣看夕陽 天氣炎熱9年輕男女室內群聚被開罰

高雄盧姓男子與8名友人，原本要趁傍晚時到一起到西子灣遊玩、看夕陽，無奈因室外天氣炎熱，眾人就在盧男家中避暑，鄰居見狀認為...

與女友吵架佯裝跳河卻意外落水 高雄男救起無氣息

高雄胡姓男子今早掉落左營區大排水溝，高雄市消防局出動8車22人前往救援，消防人員將他救起後，已經無呼吸心跳，緊急送往榮總...

我身分知道嗎？行車糾紛汽車男持械嗆 機車男回關我屁事

台中市昨早發生一起行車糾紛，一名機車騎士疑似與銀色轎車發生糾紛，汽車男持方向盤拐杖鎖下車理論並說，「我甚麼身分你知道嗎？...

「當心兒童」等19交通標示牌遭竊 板模工失業變賣

因為疫情，很多工地停工，羅姓板模工沒有工作又缺錢，近來利用工作時的器具，涉嫌四處偷鋼瓶、電線、水溝蓋、船錨等，誇張的是連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。