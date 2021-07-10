我身分知道嗎？行車糾紛汽車男持械嗆 機車男回關我屁事

台中市昨早發生一起行車糾紛，一名機車騎士疑似與銀色轎車發生糾紛，汽車男持方向盤拐杖鎖下車理論並說，「我甚麼身分你知道嗎？」機車男不甘示弱嗆聲，「關我屁事」，並將影片po網。警方調查，目前未接獲當事人報案，由於影片中汽車駕駛人未戴口罩，會將影片函請交通局查處。

網友將一段行車糾紛影片放上網，畫面顯示，昨天早上9點多，台中市西區五權五街上，一輛機車直行與後方銀色三菱轎車疑似有行車糾紛，雙方停紅燈時，汽車駕駛男子持方向盤拐杖鎖下車，但未戴口罩。

汽車男稱機車男子「騎那麼慢」，更反問機車男，「我甚麼身分你知道嗎？」但機車男子也不甘示弱反嗆，「你甚麼身分關我屁事」、「就算總統來也沒用」。雙方情緒火爆，一度互嗆「找警察來啊」、「去警局啊」，但最後不歡而散、各自離開。

台中市警察局第一分局民權所表示，目前未接獲民眾報案，初步檢視行車記錄器畫面，該路段為汽機車混合車道，機車駕駛人雖行駛在內車道，但該段沒有禁行機車標誌，原則上機車駕駛人沒有違規。

民權所所長劉松吉指出，小客車駕駛將車輛直接停在道路上下車理論，其行為疑似違反道路交通管理條例56條1項6款，汽車駕駛人停車時，不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車，可處600元以上1200元以下罰鍰。