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6名年輕男女暗夜受困外海礁石嚇破膽 金門消防局急救援
4男2女的年輕人昨日傍晚跑到金門金沙鎮青嶼外海礁石遊玩，沒想到因為潮汐再加上天黑而受困，金門縣消防局獲報趕緊前往救援，由於現場天色黑暗且有漁網、礁石、暗流等，環境危險，這群年輕人被嚇的也頻頻尖叫，好在消防局最後出動橡皮艇才將受困6人成功救上岸。
金門縣消防局表示，昨晚19時50分，接獲青嶼外海礁石有民眾受困，因為當時已天黑，岸巡隊嘗試救援但其船艇無法靠近，請求消防局支援，消防局獲報派遣金沙及金湖消防分隊救援人車船艇前往，由第二大隊大隊長陳叁奇指揮搜救。
陳叁奇表示，抵達現場發現他們受困在青嶼外海礁石，受困地點離岸約500公尺，潮間帶約400公尺，現場還有暗流等，相當危險。他立即指揮金沙及金湖救援橡皮艇下水搜救，縣議員同時也是金沙義消分隊長李應文、金沙義消、金湖義消及金東救生分隊也到場支援搶救。
橡皮艇於海上行駛朝向受困者礁石前進，該海域有大量漁網及不可見之暗流礁石，搜救同仁在能見度不佳及許多未知危險環境下，穩步駛向礁石，尋找安全停靠點後登上礁石，接觸待救者。
據了解，這6名年輕男女，已在礁石上受困一段時間，接觸時發現其情緒不穩，擔心受怕，身體也開始勞累，金沙金湖橡皮艇第一梯次將4名待救者接駁回岸，並再度前往礁石接駁另2名待救者，成功將6名受困民眾救起，6人均無大礙，經救護人員評估後不需送醫。
明明還在三級警戒，政府明文禁止到海邊遊玩，為何還有人前往海邊嬉戲，有民眾認為是遊客，也有人說是金門大學的學生，不少人都到網路上留言痛批，浪費社會資源，直言縣府應該要開單，讓他們為自己的行為負責。
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