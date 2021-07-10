快訊

台南餐廳夜市開放內用遭轟 黃偉哲：今開防疫會議討論

慈濟採購BNT疫苗有進展 「已與政府簽署必要法律文件」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6名年輕男女暗夜受困外海礁石嚇破膽 金門消防局急救援

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

4男2女的年輕人昨日傍晚跑到金門金沙鎮青嶼外海礁石遊玩，沒想到因為潮汐再加上天黑而受困，金門縣消防局獲報趕緊前往救援，由於現場天色黑暗且有漁網、礁石、暗流等，環境危險，這群年輕人被嚇的也頻頻尖叫，好在消防局最後出動橡皮艇才將受困6人成功救上岸。

金門縣消防局表示，昨晚19時50分，接獲青嶼外海礁石有民眾受困，因為當時已天黑，岸巡隊嘗試救援但其船艇無法靠近，請求消防局支援，消防局獲報派遣金沙及金湖消防分隊救援人車船艇前往，由第二大隊大隊長陳叁奇指揮搜救。

陳叁奇表示，抵達現場發現他們受困在青嶼外海礁石，受困地點離岸約500公尺，潮間帶約400公尺，現場還有暗流等，相當危險。他立即指揮金沙及金湖救援橡皮艇下水搜救，縣議員同時也是金沙義消分隊長李應文、金沙義消、金湖義消及金東救生分隊也到場支援搶救。

橡皮艇於海上行駛朝向受困者礁石前進，該海域有大量漁網及不可見之暗流礁石，搜救同仁在能見度不佳及許多未知危險環境下，穩步駛向礁石，尋找安全停靠點後登上礁石，接觸待救者。

據了解，這6名年輕男女，已在礁石上受困一段時間，接觸時發現其情緒不穩，擔心受怕，身體也開始勞累，金沙金湖橡皮艇第一梯次將4名待救者接駁回岸，並再度前往礁石接駁另2名待救者，成功將6名受困民眾救起，6人均無大礙，經救護人員評估後不需送醫。

明明還在三級警戒，政府明文禁止到海邊遊玩，為何還有人前往海邊嬉戲，有民眾認為是遊客，也有人說是金門大學的學生，不少人都到網路上留言痛批，浪費社會資源，直言縣府應該要開單，讓他們為自己的行為負責。

4男2女的年輕人昨晚到金沙鎮青嶼外海礁石遊玩，沒想到因為潮汐再加上天黑而受困，金門縣消防局出動橡皮艇才將受困6人成功救上岸。圖／金門縣消防局提供
4男2女的年輕人昨晚到金沙鎮青嶼外海礁石遊玩，沒想到因為潮汐再加上天黑而受困，金門縣消防局出動橡皮艇才將受困6人成功救上岸。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局出動橡皮艇，才將受困多時的6人成功救上岸。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局出動橡皮艇，才將受困多時的6人成功救上岸。圖／金門縣消防局提供
有6名年輕男女到金沙鎮青嶼外海礁石遊玩，卻受困礁石，金門縣消防局暗夜出動救援。 圖／金門縣消防局提供
有6名年輕男女到金沙鎮青嶼外海礁石遊玩，卻受困礁石，金門縣消防局暗夜出動救援。 圖／金門縣消防局提供

金門 潮間帶 三級警戒

延伸閱讀

金門6人暗夜受困礁石 消防局救起籲少外出

金門微解封 公務員仍暫停公務赴台

疫情微解封 金門往返台灣空運增班

影／三級警戒延長 金門「微解封」16項放寬措施看這裡

相關新聞

6名年輕男女暗夜受困外海礁石嚇破膽 金門消防局急救援

4男2女的年輕人昨日傍晚跑到金門金沙鎮青嶼外海礁石遊玩，沒想到因為潮汐再加上天黑而受困，金門縣消防局獲報趕緊前往救援，由...

1串鑰匙解開5年前無名女屍之謎 善願免費遷葬終回故鄉

5年前在屏東縣車城海岸發現的無名女屍，因基隆市第一分局第三組組長許耀彬重啟調查，以1串鑰匙解開5年前無名女屍之謎，雖查明...

墾丁南灣清晨驚傳槍聲 竟是遊客玩空氣槍解悶

屏東縣恆春警分局於昨天上午6時許接獲晨運民眾報案，指有人在墾丁南灣當街開槍，分局調派快打警力到場查緝，發現一家靠海民宿庭...

衝西子灣看夕陽 天氣炎熱9年輕男女室內群聚被開罰

高雄盧姓男子與8名友人，原本要趁傍晚時到一起到西子灣遊玩、看夕陽，無奈因室外天氣炎熱，眾人就在盧男家中避暑，鄰居見狀認為...

與女友吵架佯裝跳河卻意外落水 高雄男救起無氣息

高雄胡姓男子今早掉落左營區大排水溝，高雄市消防局出動8車22人前往救援，消防人員將他救起後，已經無呼吸心跳，緊急送往榮總...

我身分知道嗎？行車糾紛汽車男持械嗆 機車男回關我屁事

台中市昨早發生一起行車糾紛，一名機車騎士疑似與銀色轎車發生糾紛，汽車男持方向盤拐杖鎖下車理論並說，「我甚麼身分你知道嗎？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。