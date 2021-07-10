「當心兒童」等19交通標示牌遭竊 板模工失業變賣

因為疫情，很多工地停工，羅姓板模工沒有工作又缺錢，近來利用工作時的器具，涉嫌四處偷鋼瓶、電線、水溝蓋、船錨等，誇張的是連路上的交通標示牌都偷，羅男昨天騎贓車被逮，警方查扣19面，有「當心兒童」、「險降坡」、「工區速限」、「右道封閉」、「注意」等，詢問後依竊盜罪嫌送辦。

金山警分局偵查隊長黃柏諺說，北海岸近日發生數起民生竊案，因疫情影響生計，金山警分局成立專案小組積極調閱監視器並查訪銷贓場所，鎖定羅男（42歲）涉嫌重大，昨天查獲他到案。

警方說，昨天金山警分局乾華派出所警員，在查贓返程途中，發現羅男行蹤攔查，一查發現他所騎乘機車也是贓車，立即逮捕，他坦承5、6月間在三芝到金山北海岸、基隆等地區犯下多起竊盜案，並帶同警方返家查扣鋼瓶、電線、水溝蓋、船錨等大批贓物，金山警分局循線清查羅嫌共犯下7起竊盜案件，移送士林地檢署偵辦。

警方清查贓物共有贓車（機車）1輛、鋼瓶2瓶、油壓剪1支、電線2捲、乙炔線1捲、電鑽機2台、折鐵板手2支、砂輪機1台、小型手持破碎機1台、電鑽頭2支、鐵鎚3磅1支、雨傘插鞘9支、船錨1支、交通標示牌19塊、鋁窗條1批、水溝蓋2塊。

警方查扣交通標牌19面，有「當心兒童」、「險降坡」、「工區速限」、「右道封閉」、「注意」等，警方認為竊賊偷走交通標示牌、水溝蓋等，有可能造成用路人危險，行為相當要不得。羅男供稱拆標示牌、水溝蓋都拿去變賣換現金，因失業沒工作，缺錢花用才犯案。