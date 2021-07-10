金門6人暗夜受困礁石 消防局救起籲少外出

金門縣消防局表示，6名民眾昨天晚間受困在青嶼外海礁石上，幸經消防人員救援成功。消防局呼籲民眾，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）期間減少外出，宅家裡最平安。

消防局說，昨晚近8時獲報，金沙鎮青嶼外海礁石有6人受困，海洋委員會海巡署人員嘗試救援，但船艇過大無法靠近，請求消防局支援；消防局立即派人車船艇前往現場發現，4男2女受困礁石，離岸約500公尺，潮間帶約400公尺。

消防局人員表示，橡皮艇下水搜救，但這海域有大量漁網及不可見的礁石及暗流，搜救人員在天色黑暗、能見度不佳及許多未知危險環境下，朝礁石前進，尋找安全停靠點後登上礁石，接觸待救6人。

消防局人員說，待救6人在礁石上受困一段時間，接觸時發現對方情緒不穩，有些擔心害怕，身體也開始疲累。橡皮艇第一梯次接駁4人回岸，並再前往礁石接駁另2人。

消防局表示，6人無大礙，經救護人員評估後不需送醫。