1串鑰匙解開5年前無名女屍之謎 善願免費遷葬終回故鄉

5年前在屏東縣車城海岸發現的無名女屍，因基隆市第一分局第三組組長許耀彬重啟調查，以1串鑰匙解開5年前無名女屍之謎，雖查明張女身分且找到家人，但家屬經濟不裕，中華民國善願愛心協會8日免費協助家屬殮葬、辦法會、遷葬回故鄉桃園晉塔安奉，無名女屍終於脫離無主墓區。她有名有姓不再是無主孤魂，落葉歸根。

中華民國善願愛心協會理事長郭志祥，8日親自與志工、家屬至屏東縣車城鄉無主墓區為張女起掘、火化及晉塔安奉，讓張女落葉歸根，圓滿落幕。

家屬十分感動，感謝許組長和善願協會志工，讓離家5年的姊姊有名有姓，不再是無主孤魂，彌補心中最大的遺憾。

2016年在屏東縣車城海岸發現一名無名女屍，當時女屍因長期浸泡海水，身體腫脹腐爛無法採證辨識，又無遺留證件、調閱監視器亦無所獲，遂以無名屍公告協尋，因無人認領，屏東縣政府以無名屍埋葬於車城鄉無主墓區長達5年。

有尋親神探之稱的許組長，依無名屍遺留的一串貼有「苓雅鎖印行」鑰匙，鎖定高雄苓雅地區失蹤人口擴大分析比對，今年4月間比對出1名曾在高雄苓雅區租住的桃園籍張姓失蹤女子（36歲），特徵相近，遂重啟調查，露出一線曙光。

經採集張女妺妹檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果吻合，確認該無名屍就是失蹤長達5年的張女。許耀彬得知家屬家境貧困，無力負擔張女遷葬費用，轉介中華民國善願愛心協會協助。

中華民國善願愛心協會關懷弱勢家庭，25年來，協會當「送行者」，免費幫助超過3500個弱勢家庭幫忙為亡者體面送行，志工從接體開始，包括所有民俗禮儀引魂誦經、頭尾七、告別式布置、火化、晉塔，一手包辦，每個家庭都有不同困境與故事，不少家屬感動到落淚，解決無力遷葬的難題。