快訊

美股跌後勁彈 道瓊漲448點、三大指數同創歷史新高

影／破胎機車放路旁月餘 車主誤會遭竊急報警

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市林男上月騎機車爆胎，將車輛停靠路旁，前天徒步找嘸，擔心機車遭竊急報警，還跟警方掛保證，「沒記錯位置」；警方到附近路段找尋，果然在100公尺外發現林男機車原封不動停放，林尷尬承認，原來是自己記錯位置，愛車沒有遭竊。

49歲林男上月騎車返家途中後輪爆胎，林男擔心硬騎造成交通事故，便將機車停放在東區復興路四段，徒步返家。時過近一個月，林男前天到印象中停機車地點卻找不到車，篤信機車遭竊，趕緊報警。

林男到第三警分局立德派出所報案，並說自己就住在附近，對鄰近道路熟悉，堅稱不會記錯停放位置，希望警察找到機車，不要淪為小偷犯案工具。

員警黃祥豪、吳育鑫說，火車站附近機車停放區域廣泛，且鄰近街道相似，常有民眾記錯停放位置而誤以為機車遭竊，警方先到林男印象中停放機車地方，以步行方式在附近仔細尋找，約20分鐘後，果然在100公尺外發現機車。

林男看到機車好好地停在路邊，驚覺是自己記錯位置，感謝警方耐心協尋。

警方提醒，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放處車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

林男誤以為愛車遭竊報警，警方在１００公尺外發現機車，林尷尬坦承自己記錯了，感謝警方協助。記者林佩均／翻攝
林男誤以為愛車遭竊報警，警方在１００公尺外發現機車，林尷尬坦承自己記錯了，感謝警方協助。記者林佩均／翻攝
林男誤以為愛車遭竊報警，警方在１００公尺外發現機車，林尷尬坦承自己記錯了，感謝警方協助。記者林佩均／翻攝
林男誤以為愛車遭竊報警，警方在１００公尺外發現機車，林尷尬坦承自己記錯了，感謝警方協助。記者林佩均／翻攝

警察 火車站

延伸閱讀

女友失蹤又涉殺祖母遭羈押 他抗告被駁再延押2個月

投資虛擬幣糾紛 惡煞烙小弟棍棒毆打勒索600萬

好市多限購 婆婆想買2組「託人幫結帳」她驚：差點被當小偷

疑爆胎失控翻覆！中山高新竹段車禍 駕駛一度受困

相關新聞

影／破胎機車放路旁月餘 車主誤會遭竊急報警

台中市林男上月騎機車爆胎，將車輛停靠路旁，前天徒步找嘸，擔心機車遭竊急報警，還跟警方掛保證，「沒記錯位置」；警方到附近路...

廣角鏡／預拌混凝土車卡橋下 駕駛腦出血救治

一輛預拌混凝土車昨行經彰化市中央陸橋下方，疑路況不熟悉，沒掌握好橋墩高度，整輛車撞向橋墩，車頭也往上彈、扭曲變形，陸橋的...

黑狗「阿莉」被輾死案駕駛不起訴 飼主反被罰1萬5罰單

基隆李姓男子去年7月開車在七堵一處巷口撞死黑狗「阿莉」，李2度輾壓下車後還踢狗影片被貼上網引發熱議。檢方日前偵結，認為是...

網路遇到聯合國醫生要共結連理 北市女遭騙百萬元

台北市刑大指出，疫情期間仍有詐騙橫行，北市一名女子就因為網路交友被騙百萬，民眾在家防疫期間仍要多加小心。

影／驚！豐原警分局前「碰碰車」觸動刑警敏感神經

今天傍晚5時許，台中市豐原警分局外驚傳煞車聲與「碰」巨響，由於案發地點在豐原警分局對面車道，位置敏感，巨大聲響觸動刑警敏...

嚇壞了！台南新化農民在筍園整地 驚見未爆彈

台南市新化區李姓農民今天下午3點多報案，指在大坑尾自家筍園發現1顆未爆彈，新化警方據報趕到後立即拉起封鎖線警戒，防止民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。