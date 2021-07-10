影／破胎機車放路旁月餘 車主誤會遭竊急報警

台中市林男上月騎機車爆胎，將車輛停靠路旁，前天徒步找嘸，擔心機車遭竊急報警，還跟警方掛保證，「沒記錯位置」；警方到附近路段找尋，果然在100公尺外發現林男機車原封不動停放，林尷尬承認，原來是自己記錯位置，愛車沒有遭竊。

49歲林男上月騎車返家途中後輪爆胎，林男擔心硬騎造成交通事故，便將機車停放在東區復興路四段，徒步返家。時過近一個月，林男前天到印象中停機車地點卻找不到車，篤信機車遭竊，趕緊報警。

林男到第三警分局立德派出所報案，並說自己就住在附近，對鄰近道路熟悉，堅稱不會記錯停放位置，希望警察找到機車，不要淪為小偷犯案工具。

員警黃祥豪、吳育鑫說，火車站附近機車停放區域廣泛，且鄰近街道相似，常有民眾記錯停放位置而誤以為機車遭竊，警方先到林男印象中停放機車地方，以步行方式在附近仔細尋找，約20分鐘後，果然在100公尺外發現機車。

林男看到機車好好地停在路邊，驚覺是自己記錯位置，感謝警方耐心協尋。