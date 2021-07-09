網路遇到聯合國醫生要共結連理 北市女遭騙百萬元

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北市刑大指出，疫情期間仍有詐騙橫行，北市一名女子就因為網路交友被騙百萬，民眾在家防疫期間仍要多加小心。

警方說，台北市47歲黃姓女子，疫情期間在家上網，突然一名自稱Jacky、相片內穿著醫生手術服的帥哥，透過臉書主動與黃女聯繫交友，他說目前被聯合國派駐至葉門救助新冠肺炎病患。

經過幾日噓寒問暖後，Jacky主動示愛並成功突破黃女心防，同時表明自己將飛到台灣與林女結婚共度餘生。但一星期後，一位自稱為Jacky友人聯繫黃女，指稱Jacky目前因涉刑案遭台灣警方監禁，要求黃女提供比特幣作為擔保金。

黃女一時輕率、又緊張疏於查證，就按照對方指示到虛擬貨幣銀行，陸續6次購買等值約新台幣3萬至29萬不等的比特幣，他轉到犯嫌指定的電子錢包，財損金額高達百萬元，直到黃女與友人談到此事，撥打165後，才驚覺自己遭到詐騙。

台北市刑大指出，疫情三級警戒期間，宅在家上網人數增加，部分民眾網尋真愛，詐騙集團藉由交友APP、社群網路平台或通訊軟體等管道，盜用帥哥照，鎖定「單親、單身、失婚、喪偶」且具有經濟基礎的中年婦女，佯稱為聯合國派駐疫情災區外國醫生、軍官的身分，主動向被害人噓寒問暖，進而甜言蜜語大方示愛。

接著歹徒就會營造身處戰區艱困的情境，並以準備退休要與被害人共組家庭為由，等到被害人卸下心防後，稱有內線交易消息可高獲利再勸進投資或佯稱遇難關，要求被害人透過紓困貸款救急，或稱寄送包裹遭海關扣押需支付稅金等各種理由，要求被害人匯款或購買虛擬貨幣進行詐騙。

台北市刑大呼籲，交友軟體充斥詐騙陷阱，遇對方要求借錢或投資時，務必要提高警覺，且最好秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問請立即撥打165反詐騙專線諮詢。

台北市刑大提醒，疫情期間網路交友詐騙橫行，民眾要多加小心。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大提醒，疫情期間網路交友詐騙橫行，民眾要多加小心。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 北市 疫情

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