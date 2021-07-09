影／驚！豐原警分局前「碰碰車」觸動刑警敏感神經
今天傍晚5時許，台中市豐原警分局外驚傳煞車聲與「碰」巨響，由於案發地點在豐原警分局對面車道，位置敏感，巨大聲響觸動刑警敏感神經，十多人紛紛趨前查看。據悉，疑似後方車未保持安全車距，造成這起三輛車的「碰碰車」事故，所幸三名駕駛均無受傷，交通小隊正在釐清肇事原因。
這起車禍發在今天傍晚5點半左右，一輛白色休旅車直行台中市豐原區中山路往豐原市區方向，疑停等紅燈煞車，後方小貨車與小轎車疑似未保持安全車距，三輛車碰撞，發出巨大聲響。
由於車禍肇事地點就在台中市警察局豐原分局大門口的對面車道，巨大碰撞聲響連偵查隊、警備隊等辦公廳舍都聽得到，觸動輪值偵查佐、員警的敏感神經，紛紛詢問，「發生甚麼事了？」、「車禍嗎？」，派員外出查看。
警備隊值班警員立即派遣警力上前疏導交通，警車在後方戒護車輛，避免二次車禍事故。進一步車禍原因有待台中市警局交大事故組釐清。
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