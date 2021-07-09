嚇壞了！台南新化農民在筍園整地 驚見未爆彈

台南市新化區李姓農民今天下午3點多報案，指在大坑尾自家筍園發現1顆未爆彈，新化警方據報趕到後立即拉起封鎖線警戒，防止民眾接近發生危險，並通報軍方處置，軍方初判暫無危險性，但請民眾不要靠近，將運走處理。

新化警分局知義派出所員警下午3點多接獲李姓農民報案，指新化區大坑尾244號附近筍園發現1顆疑似炸彈的物品，警方到場後確認是未爆彈，立即拉起封鎖線警戒，防止民眾接近發生危險，並通報陸軍8軍團未爆彈處理組處置，軍方人員到場初步檢視，判斷是1枚訓練砲彈暫無危險，將運回處理。