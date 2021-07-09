快訊

逆時中！竹竹苗3縣市決議：餐飲場所不內用、一律外帶

陸籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

入住檢疫旅館妻子酒後暈倒送醫 丈夫想溜去探視被攔阻

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市有對夫妻前天入住台南火車站前某旅館居家檢疫，昨晚8時多，妻子酒後身體不適暈倒，丈夫打119叫救護車送往部立台南醫院，丈夫憂心妻子狀況，想前往醫院探視，因居家檢疫期間不得任意外出，沒想到他竟想從安全梯離開，經旅館人員發現後報警處理，他跑到門口時被警方攔阻下來，經勸說後才打消念頭。

據警、消調查，這名男子因妻子酒後身體不適而暈倒，男子見狀趕緊叫救護車將妻子送醫診治後並無大礙。

男子向員警表示，擔心妻子狀況想前往醫院探視，才會出此下策，他惟恐被發現，還從安全梯下樓，旅館工作人員察覺不對勁，報警處理。

台南市第5警分局北門派出所員警據報後立即到場，並在旅館門口發現男子行蹤，順利將他攔阻下來，經勸說後並告知妻子無礙，才鬆了一口氣，男子只好乖乖返回旅館居家檢疫，警方也將此突發狀況回報民政局後續處置。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市第5警分局北門派出所員警在旅館門口發現男子行蹤，順利攔阻下來，經勸說並告知妻子無礙，男子乖乖返回旅館居家檢疫。圖／取自台南市警局臉書
台南市第5警分局北門派出所員警在旅館門口發現男子行蹤，順利攔阻下來，經勸說並告知妻子無礙，男子乖乖返回旅館居家檢疫。圖／取自台南市警局臉書

居家檢疫 救護車 火車站

延伸閱讀

疫情也愛心不間斷 汐止善琴慈惠堂再捐救護車

開毒趴找傳播小姐助興害她中毒喪命 主辦男遭起訴

影／基隆70歲長者打完莫德納疫苗呼吸不順 急召救護車送醫

居家檢疫外出挨罰60萬 透天厝被查封 男子抱現金繳清

相關新聞

西濱鹿港段貨櫃車追撞拖板車 油漬流滿地一度封閉

台61線西濱公路南下174.2K鹿港路段今天中午發生車輛追撞事故，一輛貨櫃車撞向前方一輛拖板車，後方車輛油箱破損，造成油...

嚇壞了！台南新化農民在筍園整地 驚見未爆彈

台南市新化區李姓農民今天下午3點多報案，指在大坑尾自家筍園發現1顆未爆彈，新化警方據報趕到後立即拉起封鎖線警戒，防止民眾...

高雄消防員跌油坑燙傷住院 高額醫藥費令家人吃不消

高雄消防隊岡山分隊隊員盧宗明（38歲），月前參與螺絲工廠滅火時，不慎跌落約1.5公尺深的油槽內，造成全身40％燒燙傷，仍...

影／驚！豐原警分局前「碰碰車」觸動刑警敏感神經

今天傍晚5時許，台中市豐原警分局外驚傳煞車聲與「碰」巨響，由於案發地點在豐原警分局對面車道，位置敏感，巨大聲響觸動刑警敏...

阿里山公路物流大貨車自撞翻車 司機無酒駕幸運未受傷

嘉義縣番路鄉台18線阿里山公路43.5公里處，今天下午近3點發生1輛超商物流營業大貨車疑駕駛不慎自撞側翻，車輛毀損，楊姓...

抓不怕又是她！台南40歲女竊嫌一周3犯遭聲押獲准

台南市新化區蔡姓女子（40歲）今天清晨侵入民宅，打算撬開機車坐墊竊取置物箱財物時遭屋主發現報警，在附近巷道遭屋主與警方合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。