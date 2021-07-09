入住檢疫旅館妻子酒後暈倒送醫 丈夫想溜去探視被攔阻

台南市有對夫妻前天入住台南火車站前某旅館居家檢疫，昨晚8時多，妻子酒後身體不適暈倒，丈夫打119叫救護車送往部立台南醫院，丈夫憂心妻子狀況，想前往醫院探視，因居家檢疫期間不得任意外出，沒想到他竟想從安全梯離開，經旅館人員發現後報警處理，他跑到門口時被警方攔阻下來，經勸說後才打消念頭。

據警、消調查，這名男子因妻子酒後身體不適而暈倒，男子見狀趕緊叫救護車將妻子送醫診治後並無大礙。

男子向員警表示，擔心妻子狀況想前往醫院探視，才會出此下策，他惟恐被發現，還從安全梯下樓，旅館工作人員察覺不對勁，報警處理。

台南市第5警分局北門派出所員警據報後立即到場，並在旅館門口發現男子行蹤，順利將他攔阻下來，經勸說後並告知妻子無礙，才鬆了一口氣，男子只好乖乖返回旅館居家檢疫，警方也將此突發狀況回報民政局後續處置。

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