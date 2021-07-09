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高雄消防員跌油坑燙傷住院 高額醫藥費令家人吃不消

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄消防隊岡山分隊隊員盧宗明（38歲），月前參與螺絲工廠滅火時，不慎跌落約1.5公尺深的油槽內，造成全身40％燒燙傷，仍在加護病房治療。住院兩周以來，盧的家中人僅靠維修單車支應，讓經濟陷入困頓；外界聽聞相關消息，今天上午立委邱志偉、義消及婦宣等單位，一同前往盧家慰問，並致贈慰問金。

盧宗明於6月26日晚上，參與岡山區螺絲工廠火警救援，他與帶班小隊長全副武裝一同進入火場滅火，不慎跌入廢棄油槽，當下熱油灌入他的消防鞋內與滲入手套，造成全身40％的2至3度燒燙傷，其中手、腳與臀部，嚴重燙傷，歷經多次清創、植人工皮手術，目前仍在加護病房治療。

據了解，盧宗明家境並不優渥，家中也靠父親修單車維生，突如其來的事故，以及高額費用支出，讓生活陷入困境；由於盧仍在病房治療，考量醫療支出讓盧家難以負荷，因此，立委邱志偉與服務處主任、市議員擬參選人陳慶鴻、義消及婦宣等單位，今天上午一同前往盧家中慰問，並致贈慰問金。

盧的父親說，目前兒子的手術及住院費用已支出近百萬，只靠經營單車店來支應，是很沉重的負擔。他還說，這段期間，感謝民代、義消、婦宣團體的慰問與關心，慰問金也減輕部分經濟壓力。

邱志偉向盧父說，請盧家放心療傷，有需要幫忙，他將會盡全力協助；劉嘉修醫療照護體系執行長，兼義消總隊副總隊長蘇鳳珠也允諾，對盧宗明的遭遇感到不捨，燒燙傷與復健皆須長期抗戰，院方將會協助他第二、第三階段復健，以及往返交通。

高雄消防隊岡山分隊隊員盧宗明（38歲），月前參與螺絲工廠滅火時，不慎跌落約1.5公尺深的油槽內，造成全身40％燒燙傷，目前仍在加護病房治療。本報資料照片
高雄消防隊岡山分隊隊員盧宗明（38歲），月前參與螺絲工廠滅火時，不慎跌落約1.5公尺深的油槽內，造成全身40％燒燙傷，目前仍在加護病房治療。本報資料照片
高雄消防隊岡山分隊隊員盧宗明（38歲），月前參與螺絲工廠滅火時，不慎跌落約1.5公尺深的油槽內，造成全身40％燒燙傷，目前仍在加護病房治療。本報資料照片
高雄消防隊岡山分隊隊員盧宗明（38歲），月前參與螺絲工廠滅火時，不慎跌落約1.5公尺深的油槽內，造成全身40％燒燙傷，目前仍在加護病房治療。本報資料照片
立委邱志偉與服務處主任（右三）、市議員擬參選人陳慶鴻（右二）、義消及婦宣等單位，今天上午一同前往盧家中慰問盧宗明父親（中），並致贈慰問金。圖／民眾提供
立委邱志偉與服務處主任（右三）、市議員擬參選人陳慶鴻（右二）、義消及婦宣等單位，今天上午一同前往盧家中慰問盧宗明父親（中），並致贈慰問金。圖／民眾提供
立委邱志偉與服務處主任、市議員擬參選人陳慶鴻、義消及婦宣等單位，今天上午一同前往盧家中慰問盧宗明父親（中），並致贈慰問金。圖／民眾提供
立委邱志偉與服務處主任、市議員擬參選人陳慶鴻、義消及婦宣等單位，今天上午一同前往盧家中慰問盧宗明父親（中），並致贈慰問金。圖／民眾提供

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