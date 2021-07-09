抓不怕又是她！台南40歲女竊嫌一周3犯遭聲押獲准

台南市新化區蔡姓女子（40歲）今天清晨侵入民宅，打算撬開機車坐墊竊取置物箱財物時遭屋主發現報警，在附近巷道遭屋主與警方合力逮捕，全案依竊盜罪將犯嫌移送偵辦，蔡嫌一周內連續3犯竊盜案，惡行重大，經新化警方建請檢察官聲羈後，獲准羈押。

台南市新化警分局唪口派出所5日偵辦偷竊餐飲店送貨用機車案，查獲蔡姓女子涉案，函送台南地檢署偵辦，不料蔡嫌不知悔改，7日凌晨再次犯案，侵入該餐飲店竊得一箱海尼根啤酒及櫃檯抽屜現金，今天凌晨又再度作案，侵入新化區洋子社區1民宅偷竊，遭屋主發現後報警，員警到場後與屋主合力圍捕犯嫌送法辦，唪口所副所長呂俊慶逮獲蔡嫌後感嘆表示，蔡嫌僅一周就3犯竊案，視法律於無物，希望檢察官、法官能加重量刑。

警方表示，蔡姓竊嫌本周陸續利用凌晨犯下3次竊案，分別是5日偷竊餐飲店機車案、7日侵入前案竊機車之餐飲店，竊得一箱海尼根啤酒及櫃檯抽屜現金，今天再度企圖行竊，平日到處閒晃尋找作案目標，見門戶沒有鎖有機可趁就進入行竊，作案遍及善化及歸仁等地，還在清查中。