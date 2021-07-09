老婦二度中風致命危 三重警飛車送醫救人一命

年約70許的賴姓老婦本月5日在家突然嘔吐，並出現眼神渙散等症狀，嚇得兒子趕緊報案求救。二重所員警率先抵達，發現賴婦情況危急，決定先以警車將賴婦送往醫院，急救後賴婦無大礙，讓家屬對員警及時伸出援手非常感謝。

三重警分局二重所員警陳彥丞日前接獲通報，指出轄內有一名民眾在家出現癲癇、嘔吐症狀，已通報救護人員到場，也請警方前往查看協助。

陳彥丞到場後，發現出現狀況的賴婦情況危急，決定在救護人員抵達前，便先以警車將賴婦送往新莊輔大醫院，十分鐘後陳員順利將賴婦送抵醫院，緊急治療後，醫護發現賴婦情況為二度中風，所幸因緊急送醫，住院後暫無大礙。

賴婦兒子對三重十分感激，非常感謝警方即時將母親送醫急救，肯定三重警方把握分秒必爭的黃金救援時間，救回母親一命。