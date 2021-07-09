疑與疫情有關 馬偕醫院科技執法違停增加4倍

馬偕醫院外違停科技執法今年4月上路，台北市議會潘懷宗指出，6月取締高達792件，較開始執法首月的160件，增加632件，增加四倍，且疫情在5月中旬開始爆發，進入3級警戒，多數民眾均十分自律的減少外出次數，但中山北路二段違規停車科技執法反倒增了近4倍，無助於紓解交通壅塞。

對此，北市交通大隊指出，該地違停案件增加原因，研判近期較多外地民眾前往馬偕醫院，不知有科技執法取締違規，造成取締件數增加，市警局已請轄區中山分局在上下午尖峰時段派遣員警到場加強交通疏導，以維護醫院周邊交通順暢。

潘懷宗指出，北市府108年起陸續啟用科技執法設備，包括市府轉運站前方公車停靠區，以及吳興街220巷台北醫學大學附設醫院急診室出入口、台北車站北側公車停靠區及中山北路二段馬偕醫院前等三處採影像辨識系統24小時監控取締，但民眾抱怨中山北路馬偕醫院前仍總是塞車，違停影響行車安全問題依舊。

潘懷宗統計，市府轉運站6月取締119件較開始執法首月108年11月的410件，減少291件，違規降低71%；台北車站6月取締175件，較開始執法首月110年1月460件，減少285件，違規降低62%；吳興街220巷6月取締509件較開始執法首月110年1月808件，減少299件，違規降低37%。

他指出，四處科技執法中有三處取締件數均能有效降低，但中山北路二段開罰件數暴增卻無助於紓解交通或降低事故，市警局就應針對該位置檢討原因並思考有效的解決辦法。

潘懷宗也表示，市警局今年也規畫在南港車站、台北轉運站、內湖路一段739號、中山南路常德街口（台大醫院）及羅斯福路4段捷運公館站等5處持續建置違規停車科技執法設備，希望警察局設置前應充分考量設置之可行性，勿盲目設置淪為向市民搶錢之工具，又無助交通紓解。