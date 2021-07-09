有一種愛叫阿嬤的愛 失智婦不忘Y孫珍奶暖警紅了眼眶

有一種愛叫「阿嬤的愛」！台中市警局太平警分局新平出所巡佐張志豪今天說，家住北區的80歲多劉姓阿嬤有輕微失智，日前出門揀回收品，在太平區樹德路迷路，他和警員鄭彩妙巡邏發現協助返家，阿嬤忽見手搖飲店說「我要買珍珠奶茶！」貼心的員警就自掏腰包購買，但阿嬤卻不喝，視如珍寶；事後員警才得知阿嬤是要買給已嫁出孫女，「珍珠奶茶是Y孫的最愛」，讓在場員警紅了眼眶。

張志豪說明，日前晚間9時與警員鄭彩妙巡邏經過樹德路一家超商附近，發現有一位老婦人騎腳踏車後面載著許多資源回收物品，停在車道上險象環生，立即趨前關心，原來是婦人迷路了。

張志豪指出，這名老婦人因驚慌，對警方的詢問無法應答，還好腳踏車上留有聯繫方式，並聯繫上其子到派出所來帶回。正當警方要帶阿嬤返所，阿嬤忽然向員警大喊「我要買珍珠奶茶！」

張志豪說明，員警原以為阿嬤喜歡喝珍奶，自掏腰包買給阿嬤喝，沒想到阿嬤視如珍寶原封不動，待其子到來時，才得知原來阿嬤最疼的小孫女於一年前嫁人了，小時候的她最喜歡向奶奶撒嬌討珍奶喝，說著說著也讓員警及在場的人紅了眼眶。