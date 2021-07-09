快訊

入境基因定序出爐！有Delta、Gamma還有特殊英國變異株

安穩僱用計畫2.0版擴大適用 雇主和勞工最高領3萬和2萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有一種愛叫阿嬤的愛 失智婦不忘Y孫珍奶暖警紅了眼眶

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

有一種愛叫「阿嬤的愛」！台中市警局太平警分局新平出所巡佐張志豪今天說，家住北區的80歲多劉姓阿嬤有輕微失智，日前出門揀回收品，在太平區樹德路迷路，他和警員鄭彩妙巡邏發現協助返家，阿嬤忽見手搖飲店說「我要買珍珠奶茶！」貼心的員警就自掏腰包購買，但阿嬤卻不喝，視如珍寶；事後員警才得知阿嬤是要買給已嫁出孫女，「珍珠奶茶是Y孫的最愛」，讓在場員警紅了眼眶。

張志豪說明，日前晚間9時與警員鄭彩妙巡邏經過樹德路一家超商附近，發現有一位老婦人騎腳踏車後面載著許多資源回收物品，停在車道上險象環生，立即趨前關心，原來是婦人迷路了。

張志豪指出，這名老婦人因驚慌，對警方的詢問無法應答，還好腳踏車上留有聯繫方式，並聯繫上其子到派出所來帶回。正當警方要帶阿嬤返所，阿嬤忽然向員警大喊「我要買珍珠奶茶！」

張志豪說明，員警原以為阿嬤喜歡喝珍奶，自掏腰包買給阿嬤喝，沒想到阿嬤視如珍寶原封不動，待其子到來時，才得知原來阿嬤最疼的小孫女於一年前嫁人了，小時候的她最喜歡向奶奶撒嬌討珍奶喝，說著說著也讓員警及在場的人紅了眼眶。

劉姓婦人兒子表示，母親年邁有輕微失智現象，但對於家人的喜愛都記得一清二楚，非常感謝警方熱心協助，以後會再多注意其動態，避免類似情事發生。

台中市太平警分局員警協助阿嬤（右）返家，阿嬤還帶著、惦記著珍珠奶茶要給孫女喝。圖／台中市太平警分局
台中市太平警分局員警協助阿嬤（右）返家，阿嬤還帶著、惦記著珍珠奶茶要給孫女喝。圖／台中市太平警分局
台中市太平警分局員警協助阿嬤（中）返家時，阿嬤還帶著、惦記著珍珠奶茶要給孫女喝。圖／台中市太平警分局
台中市太平警分局員警協助阿嬤（中）返家時，阿嬤還帶著、惦記著珍珠奶茶要給孫女喝。圖／台中市太平警分局

阿嬤 珍珠奶茶 腳踏車

延伸閱讀

新北：65歲以上用原系統預約疫苗 65歲以下用中央系統

中和興南夜市未被納入疫苗名單 民代批市府防疫做半套

第7類施打疫苗對象有差異 新北議員籲性質相同應納入

新北YouBike調度車衝撞民眾 市府：會要求公司加強訓練

相關新聞

西濱鹿港段貨櫃車追撞拖板車 油漬流滿地一度封閉

台61線西濱公路南下174.2K鹿港路段今天中午發生車輛追撞事故，一輛貨櫃車撞向前方一輛拖板車，後方車輛油箱破損，造成油...

北市交警暴斃三重家中 PCR檢測陰性、初判死因出爐

台北市交通警察大隊中山分隊1名住在新北市三重區的48歲陳姓警員昨天被發現在家中暴斃身亡，經快篩結果為陰性，今天PCR檢測...

影／萬華「伊拉客」超前部署？徐立信：已開始人與人的連結

全國疫情三級警戒尚未結束，且將再延長，但台北市議員徐立信爆料，萬華區的情色業者「伊拉客」超前部署，已經到處開始「人與人的...

有一種愛叫阿嬤的愛 失智婦不忘Y孫珍奶暖警紅了眼眶

有一種愛叫「阿嬤的愛」！台中市警局太平警分局新平出所巡佐張志豪今天說，家住北區的80歲多劉姓阿嬤有輕微失智，日前出門揀回...

台中男子早上剛除完草 開車時疑身體不適自撞翻覆亡

台中市今天發生一起死亡車禍！林姓男子駕車行經北屯區軍福十九路直行，在南興園路口時轎車擦撞人行道路樹，車輛90度側翻，消防...

疫情失業 美魔女第一次下海就被逮

高雄吳姓女子在通訊軟體Line上找尋「人與人連結」對象，警方網路巡邏時發現，前天偽裝嫖客上門，當場查獲吳涉及性交易，依社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。