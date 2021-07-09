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西濱鹿港段貨櫃車追撞拖板車 油漬流滿地一度封閉

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

台61線西濱公路南下174.2K鹿港路段今天中午發生車輛追撞事故，一度全線封閉。圖／翻攝彰化踢爆網
台61線西濱公路南下174.2K鹿港路段今天中午發生車輛追撞事故，一度全線封閉。圖／翻攝彰化踢爆網
台61線西濱公路南下174.2K鹿港路段今天中午發生車輛追撞事故，一輛貨櫃車撞向前方一輛拖板車，後方車輛油箱破損，造成油污流滿地，為安全起見，該路段一度全線封閉，鹿港分局指出，1點半已排除現場，恢復通車，肇事原因正由警方調查中。

警方初步了解，康姓司機駕駛貨車疑似未注意車前狀況，追撞前方許姓貨櫃車，油汙流到地面，公路總局趕緊派人到場以木屑覆蓋吸油處理，清理現場，事故在經過一個多小時已排除。

台61線西濱公路南下174.2K鹿港路段今天中午發生車輛追撞事故，一度全線封閉。圖／翻攝彰化踢爆網
台61線西濱公路南下174.2K鹿港路段今天中午發生車輛追撞事故，一度全線封閉。圖／翻攝彰化踢爆網

西濱快速公路

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