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台中男子早上剛除完草 開車時疑身體不適自撞翻覆亡

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市今天發生一起死亡車禍！林姓男子駕車行經北屯區軍福十九路直行，在南興園路口時轎車擦撞人行道路樹，車輛90度側翻，消防人員馳抵林男已無意識，送醫急救仍宣告不治。據悉，林男早上剛除完草，車上留有替換下來的濕衣物與農機具，警方不排除林男身體不適造成自撞車禍，進一步死因有待相驗釐清。

今天上午10時許，林男(68歲)開車直行台中市北屯區軍福十九路，行經南興園路口，車輛莫名撞上人行道路樹，造成轎車向右90度側翻，林受困駕駛座意識不清。

台中市消防局獲報派救護人員馳抵，救出林男已無呼吸心跳，送慈濟醫院搶救仍傷重不治。

附近民眾認出林男，並說，林男今早進行除草工作，車內還有替換下來的濕衣物和農用機具，懷疑是天氣炎熱高溫引發林男不適，造成車禍。

台中市第五分局第五交通分隊初步調查，經檢視林男車內的行車紀錄器，林直行軍福十九路時車速逐漸放慢，駕駛疑似失去意識、踩煞車右腳無力，隨後車速又逐漸加速，方向盤偏移撞上人行道路樹。

警方指出，根據林男行車紀錄器看來，不排除林男駕車時身體出現不適、昏迷，但進一步死因尚待檢察官會同法醫相驗釐清。

林男疑身體不適自撞路樹傷重不治。圖／讀者提供
林男疑身體不適自撞路樹傷重不治。圖／讀者提供
救護人員將林男從駕駛座救出，林男現場意識不清、無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。圖／讀者提供
救護人員將林男從駕駛座救出，林男現場意識不清、無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。圖／讀者提供

人行道 台中市 車禍

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