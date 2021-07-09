快訊

入境基因定序出爐！有Delta、Gamma還有特殊英國變異株

安穩僱用計畫2.0版擴大適用 雇主和勞工最高領3萬和2萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情失業 美魔女第一次下海就被逮

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄吳姓女子在通訊軟體Line上找尋「人與人連結」對象，警方網路巡邏時發現，前天偽裝嫖客上門，當場查獲吳涉及性交易，依社會秩序維護法送辦；吳女坦承，供稱因失業才冒險從事性交易貼補家用。

據了解，吳女（39歲）在通訊軟體Line上，以每40分鐘一節、每節4000元為代價提供性交易；警方網路巡邏時，發現吳女涉法，為防堵疫情破口，便喬裝嫖客約她在前天下午4點多，於鳳山區某間汽車旅館相見。

警方見吳女依約前來，便當場表明身分，並告知違法事由。吳女辯稱，原是速食店員工，因疫情失業，為補貼家用才冒險從事性交易，沒想到第一次就被逮。

警詢後，依社會秩序維護法函請偵辦。警方也說，疫情期間會嚴加查緝、以免產生防疫破口。

高雄吳姓女子在通訊軟體Line上找尋「人與人連結」對象，警方網路巡邏時發現，前天偽裝嫖客上門，當場查獲吳涉及性交易。記者邱奕能／翻攝
高雄吳姓女子在通訊軟體Line上找尋「人與人連結」對象，警方網路巡邏時發現，前天偽裝嫖客上門，當場查獲吳涉及性交易。記者邱奕能／翻攝

性交易 疫情 失業

延伸閱讀

台南疫苗LINE登記 4大型接種站預約踴躍

66歲美魔女媽媽獻第一次 蔡詩芸讚爆

影／隔壁傳來「人與人的連結」聲音 警方查獲二女一嫖客

1千買裸照5千元買視訊 2少女上勾傳裸照、摩鐵性交易

相關新聞

西濱鹿港段貨櫃車追撞拖板車 油漬流滿地一度封閉

台61線西濱公路南下174.2K鹿港路段今天中午發生車輛追撞事故，一輛貨櫃車撞向前方一輛拖板車，後方車輛油箱破損，造成油...

北市交警暴斃三重家中 PCR檢測陰性、初判死因出爐

台北市交通警察大隊中山分隊1名住在新北市三重區的48歲陳姓警員昨天被發現在家中暴斃身亡，經快篩結果為陰性，今天PCR檢測...

影／預拌混凝土車衝撞陸橋超過限高卡住 驚悚畫面曝光

一輛預拌混凝土車今天上午10時行經彰化市中央陸橋下方，駕駛疑因對路況不熟悉，沒掌握好橋墩高度，整輛車幾乎沒剎車的向前行，...

影／萬華「伊拉客」超前部署？徐立信：已開始人與人的連結

全國疫情三級警戒尚未結束，且將再延長，但台北市議員徐立信爆料，萬華區的情色業者「伊拉客」超前部署，已經到處開始「人與人的...

有一種愛叫阿嬤的愛 失智婦不忘Y孫珍奶暖警紅了眼眶

有一種愛叫「阿嬤的愛」！台中市警局太平警分局新平出所巡佐張志豪今天說，家住北區的80歲多劉姓阿嬤有輕微失智，日前出門揀回...

台中男子早上剛除完草 開車時疑身體不適自撞翻覆亡

台中市今天發生一起死亡車禍！林姓男子駕車行經北屯區軍福十九路直行，在南興園路口時轎車擦撞人行道路樹，車輛90度側翻，消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。