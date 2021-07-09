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疫情失業 美魔女第一次下海就被逮
高雄吳姓女子在通訊軟體Line上找尋「人與人連結」對象，警方網路巡邏時發現，前天偽裝嫖客上門，當場查獲吳涉及性交易，依社會秩序維護法送辦；吳女坦承，供稱因失業才冒險從事性交易貼補家用。
據了解，吳女（39歲）在通訊軟體Line上，以每40分鐘一節、每節4000元為代價提供性交易；警方網路巡邏時，發現吳女涉法，為防堵疫情破口，便喬裝嫖客約她在前天下午4點多，於鳳山區某間汽車旅館相見。
警方見吳女依約前來，便當場表明身分，並告知違法事由。吳女辯稱，原是速食店員工，因疫情失業，為補貼家用才冒險從事性交易，沒想到第一次就被逮。
警詢後，依社會秩序維護法函請偵辦。警方也說，疫情期間會嚴加查緝、以免產生防疫破口。
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