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台南疫苗接種站 警方宣導防詐、交安備彩蛋一舉兩得
近期因疫情三級警戒，台南市警一分局利用社區活動中心、樂齡中心及長者聚會場所宣導防詐、交通安全驟減，昨、今天兩天上午7時至下午6時，派遣警力在東區復興國中大型疫苗接種站維持周邊交通秩序外，更利用民眾等候接種時間適時宣導，甚至自備彩蛋，致贈防疫口罩收納夾，裡頭更有同仁自繪治安、交通及婦幼安全插畫，長者直呼「打疫苗真是一舉兩得啊！」。
據統計，台南市東區今年A1類交通事故迄今5件，年齡層分布均為60歲以上銀髮族。警方分析，年長者肇事時段多發生於晨、昏及夜間時段，銀髮族因單獨外出、疏於注意路況，加上視力不良而發生車禍居多。
除此之外，詐騙集團喜好鎖定獨居的年長者為對象下手，利用投資詐欺、假檢警及猜猜我是誰等話術，詐騙牟利。
台南市警一分局指出，平日透過轄內各社區活動中心、樂齡中心及長者聚會場所辦理宣導，近期因疫情三級警戒，實體作為的宣導相對減少，這次把握年長者接種疫苗機會，派遣警力在復興國中大型疫苗接種站維持周邊交通秩序外，更利用民眾等候接種時間，適時宣導防詐、交通安全。
同時，警方自備彩蛋，吸引長者的目光，經簡單的有獎徵答，即可獲得分局同仁自繪口罩夾宣導品。除具有收納防疫口罩的便利性，上面更有莊敬派出所警員謝育真彩繪反黑掃毒打詐、交通安全、婦幼安全插畫，長者直呼「打疫苗真是一舉兩得啊！」
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