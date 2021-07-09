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台南疫苗接種站 警方宣導防詐、交安備彩蛋一舉兩得

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

近期因疫情三級警戒，台南市警一分局利用社區活動中心、樂齡中心及長者聚會場所宣導防詐、交通安全驟減，昨、今天兩天上午7時至下午6時，派遣警力在東區復興國中大型疫苗接種站維持周邊交通秩序外，更利用民眾等候接種時間適時宣導，甚至自備彩蛋，致贈防疫口罩收納夾，裡頭更有同仁自繪治安、交通及婦幼安全插畫，長者直呼「打疫苗真是一舉兩得啊！」。

據統計，台南市東區今年A1類交通事故迄今5件，年齡層分布均為60歲以上銀髮族。警方分析，年長者肇事時段多發生於晨、昏及夜間時段，銀髮族因單獨外出、疏於注意路況，加上視力不良而發生車禍居多。

除此之外，詐騙集團喜好鎖定獨居的年長者為對象下手，利用投資詐欺、假檢警及猜猜我是誰等話術，詐騙牟利。

台南市警一分局指出，平日透過轄內各社區活動中心、樂齡中心及長者聚會場所辦理宣導，近期因疫情三級警戒，實體作為的宣導相對減少，這次把握年長者接種疫苗機會，派遣警力在復興國中大型疫苗接種站維持周邊交通秩序外，更利用民眾等候接種時間，適時宣導防詐、交通安全。

同時，警方自備彩蛋，吸引長者的目光，經簡單的有獎徵答，即可獲得分局同仁自繪口罩夾宣導品。除具有收納防疫口罩的便利性，上面更有莊敬派出所警員謝育真彩繪反黑掃毒打詐、交通安全、婦幼安全插畫，長者直呼「打疫苗真是一舉兩得啊！」

昨、今天連續兩天，台南市政府在東區復興國中大型疫苗接種站，市警一分局調派警力維持周邊交通秩序，協助長者入內注射疫苗。記者邵心杰／翻攝
昨、今天連續兩天，台南市政府在東區復興國中大型疫苗接種站，市警一分局調派警力維持周邊交通秩序，協助長者入內注射疫苗。記者邵心杰／翻攝
經簡單的有獎徵答，長者即可獲得分局同仁自繪口罩夾宣導品，收納防疫口罩外，上面更有員警自繪反黑掃毒打詐、交通安全、婦幼安全插畫。記者邵心杰／翻攝
經簡單的有獎徵答，長者即可獲得分局同仁自繪口罩夾宣導品，收納防疫口罩外，上面更有員警自繪反黑掃毒打詐、交通安全、婦幼安全插畫。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局派遣警力在東區復興國中大型疫苗接種站維持周邊交通秩序外，更利用民眾等候接種時間適時宣導防詐及交通安全。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局派遣警力在東區復興國中大型疫苗接種站維持周邊交通秩序外，更利用民眾等候接種時間適時宣導防詐及交通安全。記者邵心杰／翻攝

疫苗 口罩 詐騙集團

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