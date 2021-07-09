雲林縣府消防警鈴突大作 縣長和所有員工逃離大樓

雲林縣政府大樓在剛剛一點二十五分，突然消防警鈴鈴聲大作，並不時發布警告要大家迅速離開，正要打電話和衛福部連繫的雲林縣長張麗善也感驚嚇，在大廳要大家不要慌亂趕緊離開，數百名員工頓時逃離縣府，在大樓空地等候，所有人都滿臉孤疑「到底怎麼一回事？」。

雲林縣府在一時二十五分，多數員工剛用完餐，正準備開始上班，雲林縣長張麗善也在一樓大廳準備打電話給衛福部，手機才撥完號，消防警鈴突然鈴聲大作，包括在縣長室開會及所有科處員工都跑辦公室外，事出突然，不知發生什麼事。

縣長張麗善要大家冷靜並帶領大家往室外跑，她也不忘提醒不要群聚。鄰近的消防局也火速趕到，全面清查各樓層，但並未發現濃煙或火苗，約有數百名員工，在縣府外等候約十分鐘，每個人猜測紛，警方也趕到調查起因。