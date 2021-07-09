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雲林縣府消防警鈴突大作 縣長和所有員工逃離大樓

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣政府大樓在剛剛一點二十五分，突然消防警鈴鈴聲大作，並不時發布警告要大家迅速離開，正要打電話和衛福部連繫的雲林縣長張麗善也感驚嚇，在大廳要大家不要慌亂趕緊離開，數百名員工頓時逃離縣府，在大樓空地等候，所有人都滿臉孤疑「到底怎麼一回事？」。

雲林縣府在一時二十五分，多數員工剛用完餐，正準備開始上班，雲林縣長張麗善也在一樓大廳準備打電話給衛福部，手機才撥完號，消防警鈴突然鈴聲大作，包括在縣長室開會及所有科處員工都跑辦公室外，事出突然，不知發生什麼事。

縣長張麗善要大家冷靜並帶領大家往室外跑，她也不忘提醒不要群聚。鄰近的消防局也火速趕到，全面清查各樓層，但並未發現濃煙或火苗，約有數百名員工，在縣府外等候約十分鐘，每個人猜測紛，警方也趕到調查起因。

發現原來是一座消防警報器秀逗，才讓大家鬆了口氣，回到工作崗位，有人說今天不是四月一日，為何如此作弄，嚇死人！縣長張麗善說，大家平安無事，虛驚一場，就當作是演習吧！

雲林縣府消防警鈴大作，所有員工趕緊疏散逃離辦公室。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府消防警鈴大作，所有員工趕緊疏散逃離辦公室。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府消防警鈴大作，所有員工趕緊疏散辦公室並往大樓外面空地逃離。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府消防警鈴大作，所有員工趕緊疏散辦公室並往大樓外面空地逃離。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府消防警鈴大作，雲林縣長在一樓準備打電話被突來警鈴嚇到，並要員工趕緊疏散。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府消防警鈴大作，雲林縣長在一樓準備打電話被突來警鈴嚇到，並要員工趕緊疏散。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府消防警鈴大作，所有員工趕緊疏散辦公室並往大樓外面空地逃離。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府消防警鈴大作，所有員工趕緊疏散辦公室並往大樓外面空地逃離。記者蔡維斌／攝影

張麗善 衛福部

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