影／當街砸車押人討債 新北霹靂幹員攻堅逮竹聯平堂9人
新北市新店區今年6月發生當街砸車押人暴力討債情事，新北保大霹靂幹員昨友援新北市刑大破門攻堅，逮捕竹聯幫平堂洪姓男子等9人到案，查扣空氣槍、開山刀、電擊棒、球棒、甩棍等，警詢後今依違反組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
今年6月24日警方獲報在新店區民權路42巷內，發生多人持槍及刀棍，涉嫌砸車押走兩名男子的衝突事件，新店偵查隊會同轄區江陵派出所員警共 17人趕抵現場時，只見一輛白色豐田及一輛BMW汽車，車身及車窗多處毀損，但不見人影，現場還遺留開山刀一把及多處血跡。
警方依目擊民眾及調閱監視器，發現林姓男子等二人遭押走，以車追人當天在中和區一間醫院到被害的林男二人，追查發現雙方疑似債務問題起衝突，查出涉嫌聚眾動人押人者為竹聯幫平堂的25歲洪姓男子。
警方調查，為首的洪男為新竄起竹聯幫平堂重要幹部，該堂在新店區民權路上設有據點，平日逞凶鬥狠，依靠暴力討債維生，警方查出洪男於今年3月至6月間曾率眾犯下多起妨害自由、恐嚇取財及傷害案件。
新北市刑大為有效打擊該黑道幫派，壓制囂張氣焰，報請台北地檢署檢察官指揮，經過半個月蒐證，掌握相關不法事證，提報洪男為治平對象，昨天在新北保大隊霹靂小組支援，與新店偵查隊共動員50名警力，兵分多路在新店區民權路、中興路及蘆洲區一間汽車旅館，執行大規模掃蕩行動，破門攻堅逮捕洪男共9人案，並查扣空氣槍、開山刀、電擊棒、球棒、甩棍等討債工具。
新北市刑大大隊長黃壬聰表示，防疫期間新北警方全力配合市府協尋失聯確診者、執行精準疫調等防疫工作，對維護轄區治安工作從未懈怠，更不容許幫派暴力分子在新北市轄內恣意滋事，絕對動員所有警力迅速檢肅查緝到案，展現警方鐵腕執法決心，向上溯源首謀者及幕後成員，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，並運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存之各項金流，瓦解危害治安幫派組合，澈底溯源刨根，避免民眾身體、財產受到幫派威脅，以達到民眾安居樂業目標。
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