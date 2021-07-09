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檢肅竹聯幫堂口 新北警掃蕩9人恐嚇罪嫌移送

中央社 / 新北9日電

新北市警局刑警大隊今天表示，在新店區破獲以暴力討債、恐嚇、擄人毆打的竹聯幫某堂口，逮捕洪姓男子等9人，全案依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送檢方偵辦。

新北市刑大今天表示，新店轄區於6月24日發生暴力討債強押被害人案件，相關涉案人隨即被帶回到案，深入調查為幫派分子所為。

警方說，為瓦解黑幫組織，檢警展開專案行動，新北市刑大、新店警方、保安警察大隊霹靂小組，8日執行第2波搜索、拘提掃蕩，檢肅主嫌洪姓男子及成員馮男等9人到案，查扣空氣槍、開山刀、電擊棒、球棒、甩棍。

警方說，洪嫌在新店區民權路上，設立竹聯幫的新堂口，平日逞兇鬥狠以暴力討債為生，3月至6月間率眾犯下幾起妨害自由、恐嚇取財及傷害案。

今年6月24日上午，該堂口成員10餘人，駕駛轎車車在新店區民權路巷內，持瓦斯槍、開山刀、棍棒等器械，朝被害人車身開槍，並砍殺、毆打被害人後，強押上車再丟包。

警方說，提報洪嫌為「治平專案」對象，經半個月蒐證，掃蕩瓦解竹聯幫幫派組織，全案依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，移請台北地檢署偵辦。

恐嚇 竹聯幫

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