金門頒感謝狀給3名海灘勸導員 嘉勉見義勇為即時救溺

一名年約50多歲的郭姓男子在上月到溪邊海水浴場不慎落海，好在金湖鎮的海灘勸導員陳添勤、王水禁、呂世杰等人看到立即報案，才讓郭男成功保住一命，金門縣觀光處長丁健剛今天在金湖鎮長陳文顧的陪同下頒發感謝狀給3名海灘勸導員，嘉勉3人於執勤水域遊憩活動的安全勸導期間，見義勇為及時協助遊客救溺。

陳文顧表示，郭姓男子於6月23日下午在溪邊海水浴場不慎落海，好在金湖鎮海灘勸導員陳添勤、王水禁、呂世杰3人迅速報案，金門縣消防局立即派遣第2大隊轄下的金湖、金沙分隊，出動2艘救生艇，配合4車12名消防員趕到現場。5分鐘內即將溺水者救援上岸，還好只有失溫現象，緊急給保溫和清除嘔吐物後，送醫後已無大礙。

陳文顧特別感謝金湖鎮海灘勸導員同仁以及金湖、金沙消防分隊的協助，才成功將郭男救援回來，他也呼籲鄉親及遊客有從事水域活動時，能遵從政府規定及巡查人員之引導，避免憾事發生。

丁健剛表示，暑期是民眾戲水高峰期，依縣府「發展觀光條例」及「水域遊憩活動管理辦法」相關規定落實現場管理，並對違規民眾積極勸導(或處罰)，為提升並加強全縣水域遊憩活動安全，減少溺水事故發生，金門縣政府訂定水域遊憩活動安全巡查計畫，加強設施安全巡查工作，巡查時間自5月1日起至10月31日（夏令時間），縣府觀光處的約僱人員或約用人員會機動到縣府公告遊憩活動水域，包括莒光湖、溪邊海域、南海岸海域、與東崗東林海濱公園海域巡查。