影／萬華「伊拉客」超前部署？徐立信：已開始人與人的連結

台北市議員徐立信爆料，萬華區的情色業者「伊拉客」超前部署，已經到處開始「人與人的連結」。圖／議員徐立信提供 全國疫情三級警戒尚未結束，且將再延長，但台北市議員徐立信爆料，萬華區的情色業者「伊拉客」超前部署，已經到處開始「人與人的連結」。

徐立信說，三級警戒還沒結束，12日微解封也還沒到，萬華疫情爆發的教訓已經忘記，西昌街、艋舺公園、廣州街等等各地「伊拉客」已經出來大膽拉客，非常誇張相關單位要嚴加注意，避免成另一個疫情大破口。

徐立信今公布萬華「伊拉客」軍團當街拉客的直擊影片，站在三水街上的兩名女子，直接問「要不要？你有身分證嗎？」而拍攝者也反問「請問有做嗎？」一名女子說「有啊」。

對此，北市警局指出，萬華分局為強化「私娼」及「伊拉客」2項專案勤務，設置有四層巡邏警網，今天已破獲私娼案。

市警局指出，四層巡邏警網，第一層是派出所巡邏人員24小時前往簽巡，採大圈巡邏及小圈來回巡邏守望方式；第二層由各所支援1名專責警力，參與擔服小區域步巡及定點守望。