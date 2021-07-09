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影／萬華「伊拉客」超前部署？徐立信：已開始人與人的連結
全國疫情三級警戒尚未結束，且將再延長，但台北市議員徐立信爆料，萬華區的情色業者「伊拉客」超前部署，已經到處開始「人與人的連結」。
徐立信說，三級警戒還沒結束，12日微解封也還沒到，萬華疫情爆發的教訓已經忘記，西昌街、艋舺公園、廣州街等等各地「伊拉客」已經出來大膽拉客，非常誇張相關單位要嚴加注意，避免成另一個疫情大破口。
徐立信今公布萬華「伊拉客」軍團當街拉客的直擊影片，站在三水街上的兩名女子，直接問「要不要？你有身分證嗎？」而拍攝者也反問「請問有做嗎？」一名女子說「有啊」。
對此，北市警局指出，萬華分局為強化「私娼」及「伊拉客」2項專案勤務，設置有四層巡邏警網，今天已破獲私娼案。
市警局指出，四層巡邏警網，第一層是派出所巡邏人員24小時前往簽巡，採大圈巡邏及小圈來回巡邏守望方式；第二層由各所支援1名專責警力，參與擔服小區域步巡及定點守望。
另外，第三層編排督導組，由各所正、副所長、警備隊正、副隊長及分局巡官以上幹部，輪流擔服複(督)巡，以督導員警落實執行。第四層是視訊巡邏，針對「私娼」女子易駐足區塊，調整路口監視鏡頭攝向，專責監控私娼出沒情形，由正俗業務承辦人及勤務指揮中心執勤員24小時視訊巡邏，發現站壁私娼蹤跡，立即以無線電通報線上警力前往盤查、取締，以科技代替警力執勤方式。
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