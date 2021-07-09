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影／預拌混凝土車衝撞陸橋超過限高卡住 驚悚畫面曝光

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

一輛預拌混凝土車今天上午10時行經彰化市中央陸橋下方，駕駛疑因對路況不熟悉，沒掌握好橋墩高度，整輛車幾乎沒剎車的向前行，導致車身被壓在橋下，車頭扭曲變形，駕駛也被對折夾在車內，消防人員到場破壞車門後，將駕駛救出送醫。

駕駛所經過的中央陸橋下方天祥路限高3.2公尺，車身高度最高處卻有3.9公尺，超過限高，透過附近監視器可見，混泥土車開往橋下時，幾乎沒有減速，車頭雖進到橋下，但後方攪拌筒卻撞上橋墩卡住，巨大衝撞下，車身劇烈晃動，車頭也往上彈、扭曲變形，陸橋的水泥被撞到掉落，車體零件也散落一地。

店家業者目擊指出，當時駕駛對折被夾在駕駛座上無法動彈，消防員到場用器材批破壞，將車門拉開，駕駛才緩緩起身，全身無力虛弱；詳細肇事原因警方將進一步調查。

一輛預拌混凝土車今天上午10時行經彰化市中央陸橋下方，因超過限高，車輛卡在橋下。圖／翻攝彰化踢爆網
一輛預拌混凝土車今天上午10時行經彰化市中央陸橋下方，因超過限高，車輛卡在橋下。圖／翻攝彰化踢爆網
預拌混凝土車未減速卡在彰化中央陸橋下，猛力撞擊下車頭扭曲變形。圖／翻攝彰化踢爆網
預拌混凝土車未減速卡在彰化中央陸橋下，猛力撞擊下車頭扭曲變形。圖／翻攝彰化踢爆網

監視器 消防員

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