影／預拌混凝土車衝撞陸橋超過限高卡住 驚悚畫面曝光

一輛預拌混凝土車今天上午10時行經彰化市中央陸橋下方，駕駛疑因對路況不熟悉，沒掌握好橋墩高度，整輛車幾乎沒剎車的向前行，導致車身被壓在橋下，車頭扭曲變形，駕駛也被對折夾在車內，消防人員到場破壞車門後，將駕駛救出送醫。

駕駛所經過的中央陸橋下方天祥路限高3.2公尺，車身高度最高處卻有3.9公尺，超過限高，透過附近監視器可見，混泥土車開往橋下時，幾乎沒有減速，車頭雖進到橋下，但後方攪拌筒卻撞上橋墩卡住，巨大衝撞下，車身劇烈晃動，車頭也往上彈、扭曲變形，陸橋的水泥被撞到掉落，車體零件也散落一地。