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台南東陽實業鈑金部品火警 員工自衛消防編組迅速滅火

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區安和路二段東陽事業集團鈑金部品鐵皮建物今天上午11時30分傳出火警，工作人員在2樓拆解報廢烤漆機台時火花不慎起火，台南市消防局救災救護勤務中心據報後調派大批人車到場，員工自衛消防編組已出水搶救，自行撲滅火勢，消防人員到場協助，所幸火勢未擴大，無人員受傷，火勢很快被撲滅。

台南市消防局上午11時30分接獲報案，調派安和分隊、安南中隊及六大隊等15車、36人趕往現場協助，員工自衛消防編組已出水搶救，10分鐘自行撲滅火勢。消防人員調查，鈑金部品2樓鐵皮建物傳火警，工作人員拆解報廢烤漆機台時火花不慎起火，燃燒面積5平方公尺，廠方自行滅火，無財損。

台南市消防局中午據報後調派大批人車到場，員工自衛消防編組已出水搶救，自行撲滅火勢。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局中午據報後調派大批人車到場，員工自衛消防編組已出水搶救，自行撲滅火勢。記者邵心杰／翻攝

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