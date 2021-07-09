快訊

直播／微解封各縣市不同調？指揮中心下午2時記者會

殺死海地總統的「美國人」？被俘的海裔美籍刺客與傭兵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為討2千元債務高雄12人群聚 恐吃上72萬元罰鍰

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市陳姓男子為向林姓友人討回2千元，雙方找友人讚聲，聚集大寮區捷西路51巷，居民經過擔心群聚報警，警方5分鐘左右到場，現場12人立即四散，警方攔下5人，查扣2支木質球棒，並陸續通知其餘7人到案說明，警方詢後依社維法送辦，並依傳染病防治法開立群聚舉發單。

據了解，林姓男子去年6月為買東西，臨時向陳男借2千元，陳男原想說是朋友慢慢還就好，沒想一整年多次討錢卻都要不回來，兩人昨天晚間6時許相約談判，陳男帶7名友人、林男帶3名友人到場，附近民眾路過見有人群聚，打電話通報距離1公里外的林園警分局忠義派出所。

兩方人馬才聚集5分鐘警方就迅速到場，現場多人立即四散，3人來不及跑被警方攔下，另有2人騎機車離開時被警方追回，一度謊稱帶友人看醫生，經比對確定是聚集人群之一，後續再陸續通知7人到案說明，現場雖然沒有打架情況，但員警查獲木質球棒2支，依社會秩序維護法函送高雄地檢署偵辦。

另外警方也依違反傳染病防治法「室外10人以上群聚」開立舉發單函請衛生局裁處，預計至少可開罰72萬元。林園分局提醒，不容許任何以暴力行為處理個人糾紛，挑戰公權力，均會依法嚴辦，另三級防疫警戒規定，禁止室外10人以上社交聚會，違反者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

高雄市陳姓男子為向林姓友人討回2千元，雙方找多名友人到大寮區談判，警方迅速到場攔下5人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓男子為向林姓友人討回2千元，雙方找多名友人到大寮區談判，警方迅速到場攔下5人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓男子為向林姓友人討回2千元，雙方找多名友人到大寮區談判，警方迅速到場攔下5人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓男子為向林姓友人討回2千元，雙方找多名友人到大寮區談判，警方迅速到場攔下5人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓男子為向林姓友人討回2千元，雙方找多名友人到大寮區談判，現場遺留木質球棒。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓男子為向林姓友人討回2千元，雙方找多名友人到大寮區談判，現場遺留木質球棒。記者陳玫伶／翻攝

傳染病 衛生局

延伸閱讀

26歲女子陳屍高雄網友家 不僅喝毒咖啡還有性行為

紓解壅塞日常　高雄鼎金系統國1北上往國10西向匝道拓寬

陳宜民曝高雄疫苗「秘密基地」 台灣基進：話怎說一半

高雄洲仔濕地 5隻超萌水稚寶寶報到

相關新聞

北市交警暴斃三重家中 PCR檢測陰性、初判死因出爐

台北市交通警察大隊中山分隊1名住在新北市三重區的48歲陳姓警員昨天被發現在家中暴斃身亡，經快篩結果為陰性，今天PCR檢測...

影／預拌混凝土車衝撞陸橋超過限高卡住 驚悚畫面曝光

一輛預拌混凝土車今天上午10時行經彰化市中央陸橋下方，駕駛疑因對路況不熟悉，沒掌握好橋墩高度，整輛車幾乎沒剎車的向前行，...

影／萬華「伊拉客」超前部署？徐立信：已開始人與人的連結

全國疫情三級警戒尚未結束，且將再延長，但台北市議員徐立信爆料，萬華區的情色業者「伊拉客」超前部署，已經到處開始「人與人的...

26歲女子陳屍高雄網友家 不僅喝毒咖啡還有性行為

簡姓女子昨南下高雄，晚間即陳屍在網友宋姓男子租屋處，經高雄警方追查，帶回宋男及他的友人錢姓男子，並發現簡疑有吸食毒品咖啡...

才宣布微解封 60歲婦萬華拉客賣淫被警查獲

中央疫情指揮中心昨天宣布將微解封消息，今天就有民眾爆料應召女在萬華現身，轄區萬華警分局不敢大意，巡邏後帶回一名正在拉客的...

影／當街砸車押人討債 新北霹靂幹員攻堅逮竹聯平堂9人

新北市新店區今年6月發生當街砸車押人暴力討債情事，新北保大霹靂幹員昨友援新北市刑大破門攻堅，逮捕竹聯幫平堂洪姓男子等9人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。