為討2千元債務高雄12人群聚 恐吃上72萬元罰鍰

高雄市陳姓男子為向林姓友人討回2千元，雙方找友人讚聲，聚集大寮區捷西路51巷，居民經過擔心群聚報警，警方5分鐘左右到場，現場12人立即四散，警方攔下5人，查扣2支木質球棒，並陸續通知其餘7人到案說明，警方詢後依社維法送辦，並依傳染病防治法開立群聚舉發單。

據了解，林姓男子去年6月為買東西，臨時向陳男借2千元，陳男原想說是朋友慢慢還就好，沒想一整年多次討錢卻都要不回來，兩人昨天晚間6時許相約談判，陳男帶7名友人、林男帶3名友人到場，附近民眾路過見有人群聚，打電話通報距離1公里外的林園警分局忠義派出所。

兩方人馬才聚集5分鐘警方就迅速到場，現場多人立即四散，3人來不及跑被警方攔下，另有2人騎機車離開時被警方追回，一度謊稱帶友人看醫生，經比對確定是聚集人群之一，後續再陸續通知7人到案說明，現場雖然沒有打架情況，但員警查獲木質球棒2支，依社會秩序維護法函送高雄地檢署偵辦。