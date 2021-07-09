影／小鮮肉到超商做這事求見網美 警一句話敲醒夢中人

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聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

25歲張姓男子在網路認識網美，論及碰面交往，網美以電話遙控張到超商購買遊戲點數，才同意「約會」，張被愛沖昏頭到機台前操作，店員察覺有異報警。警方勸說張遇到的是詐騙，不是真愛，「有心跟你交往的人，不會要你買點數、匯錢」，更說張看到的是正妹網美照，但實際操作這帳號的可能是位大叔，張男聽警方這席話當場夢醒，守住荷包。

台中市25歲張男上月在虛擬網路認識一名正妹網美，前天相約見面約會，張半途接獲網美電話，要他到超商購買遊戲點數，作為驗證身分的保證金，才可以牽手約會，張在機台操作卡關，詢問店員卻又欲言又止，店員及時報警。

警方到場聽張提到「序號」關鍵字，直接說出詐騙集團慣用手法，員警曾品崴、謝承翰說，「有心交往的女生，不會要你匯款、付錢、買點數」、「你看到的是這張正妹照片，實際使用這帳號不是這個人，可能是位大叔」，並建議張直接封鎖對方，「別再互相往來」。

張男聽員警分析後大夢初醒，原來是遇上詐騙集團，不是真愛，荷包及時止血。一旁店員不忘拍拍張男肩膀打氣，「穩住」。

台中市警局第二分局分局長蔡元戎說，防疫三級警戒期間，大家宅在家，詐騙案更顯猖獗，若接獲陌生電話要求匯款、轉帳或提領，切勿受騙，如有任何疑慮立即撥打１６５反詐騙專線諮詢，千萬不要跟自己的荷包過意不去。

張男（左）在超商操作機台欲購買遊戲點數跟網美「牽手約會」，店員機警報警，張這才大夢初醒，原來是遇上詐騙集團，不是真愛。記者林佩均／翻攝
張男（左）在超商操作機台欲購買遊戲點數跟網美「牽手約會」，店員機警報警，張這才大夢初醒，原來是遇上詐騙集團，不是真愛。記者林佩均／翻攝
張男（右）在超商操作機台欲購買遊戲點數跟網美「牽手約會」，店員機警報警，張這才大夢初醒，原來是遇上詐騙集團，不是真愛。記者林佩均／翻攝
張男（右）在超商操作機台欲購買遊戲點數跟網美「牽手約會」，店員機警報警，張這才大夢初醒，原來是遇上詐騙集團，不是真愛。記者林佩均／翻攝

詐騙集團 正妹 超商

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