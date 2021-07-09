26歲女子陳屍高雄網友家 不僅喝毒咖啡還有性行為

簡姓女子昨南下高雄，晚間即陳屍在網友宋姓男子租屋處，經高雄警方追查，帶回宋男及他的友人錢姓男子，並發現簡疑有吸食毒品咖啡包，還有與人發生性關係，警詢後將依過失致死罪嫌將宋、錢送辦。

據了解，簡女（26歲）與宋男在網路遊戲上相識，約一周前雙方互加Line聊天，並約好見面。昨天她從台北南下，約4點多到高雄宋男（32歲）在三民區建國二路上的租屋處，不久後5點多宋的友人錢男（29歲）也到達。

宋男在屋內拿出毒咖啡包，與簡女共同施用後，2人發生性關係，結束後簡女稱疲累，便下半身赤裸躺在宋的床上，直到晚上9點多時，簡毫無反應，宋察覺有異下，才發現她已死亡。