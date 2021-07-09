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疫情期間詐團竟對護理師下手 稱涉洗錢被騙走68萬元

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄某醫院護理師王姓女子接到詐騙電話，對方自稱健保局專員，指她的身分遭冒用，盜領5萬元的藥品並涉洗錢，若沒配合檢警調查，便要停用她的健保卡。王女擔心疫情期間健保卡遭停用，可能無法進出醫院，影響工作，一時慌了手腳，將存款交給車手，事後驚覺上當，但存款已下落不明。

據了解，44歲的王姓護理師7月2日上午接到這通詐騙電話，當天下午她到銀行提領68萬元，到高雄市文化中心停車場，將存款交給自稱是檢察官的黃姓男子（26歲）。黃收錢後交給她1張監管信函離去，王女留獨停車場，直到情緒平復，才驚覺自己可能上當，才向警方求助。

高雄市警苓雅分局追查多日，查出涉案的黃姓男子住高雄市苓雅區建國路與正義路口附近，員警輪番到附近埋伏2天，直到昨天中午，發現黃姓男子出門買東西，立即擁上逮捕他到案，但他身上僅剩8000元。

黃姓男子稱他打工度日，因沒錢花，朋友才介紹他當詐騙集團車手，冒充檢察官去向王女拿錢，當天就把王女的68萬元存款交給上游，自己只拿到1萬3600元報酬。全案由警方依詐欺罪嫌移送法辦。

警方逮捕詐騙集團車手黃姓男子（中）。記者林保光／翻攝
警方逮捕詐騙集團車手黃姓男子（中）。記者林保光／翻攝

健保卡 詐騙集團 高雄市

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