快訊

海地總統遇刺案涉至少28人 11人在我駐海地使館被捕

餐飲開放內用一場空？微解封概念股盤中賣壓湧現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才宣布微解封 60歲婦萬華拉客賣淫被警查獲

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

中央疫情指揮中心昨天宣布將微解封消息，今天就有民眾爆料應召女在萬華現身，轄區萬華警分局不敢大意，巡邏後帶回一名正在拉客的60歲劉姓婦人。

據了解，劉姓賣淫婦人今早在路旁叫拉，並以每次新台幣1000元代價從事性交易，劉婦說原本經營美容店，因疫情嚴峻，只好關門收店，為求溫飽迫於無奈，才會在疫情警戒期間就賣淫謀生，全案依違反社會秩序維護法裁處。

萬華警分局長日前獲報，轄內廣州街一帶，有皮條客及私娼徘徊拉客，嚴重危害周邊商圈觀光形象，並對附近居民生活品質造成負面影響，立即指示成立專案小組強力查緝。

警方針對轄內熱點廣州街，全天24小時，每班3小時編排專責警員加強巡邏及便衣埋伏，遇有可疑人士即上前盤查，連日探查蒐證後加強查緝。

萬華分局呼籲，疫情警戒第三級期間，請全民共同防疫，切勿以身試法，警方掃黃絕不手軟，將持續強力取締。

60歲劉姓婦人在萬華拉客賣淫被警方查獲。記者廖炳棋/翻攝
60歲劉姓婦人在萬華拉客賣淫被警方查獲。記者廖炳棋/翻攝

疫情 賣淫 微解封

延伸閱讀

3級微解封「開放才是例外」 侯友宜：風景區人流降載開放

微解封在即 時代力量提三建議避免疫情再度升溫

13日起微解封 白沙屯拱天宮維持禁入殿參拜

電影院開放、釣蝦場不行？ 網友質疑「微解封標準很奇怪」

相關新聞

26歲女子陳屍高雄網友家 不僅喝毒咖啡還有性行為

簡姓女子昨南下高雄，晚間即陳屍在網友宋姓男子租屋處，經高雄警方追查，帶回宋男及他的友人錢姓男子，並發現簡疑有吸食毒品咖啡...

才宣布微解封 60歲婦萬華拉客賣淫被警查獲

中央疫情指揮中心昨天宣布將微解封消息，今天就有民眾爆料應召女在萬華現身，轄區萬華警分局不敢大意，巡邏後帶回一名正在拉客的...

北宜疑競速飆車跨雙黃線 猛撞大貨車駕駛骨折受困

陳姓男子今天凌晨開跑車行經新店區北宜公路，疑似跨越雙黃線猛撞對向車道大貨車，跑車車頭全毀，駕駛陳男一度受困車內，消防人員...

影／小鮮肉到超商做這事求見網美 警一句話敲醒夢中人

25歲張姓男子在網路認識網美，論及碰面交往，網美以電話遙控張到超商購買遊戲點數，才同意「約會」，張被愛沖昏頭到機台前操作...

投資虛擬幣糾紛 惡煞烙小弟棍棒毆打勒索600萬

台北市南港區吳姓男子日前參與虛擬貨幣投資會議，遭到合夥人鄭姓男子教唆小弟等4人持棍棒毆打，並被鄭以「打斷四肢」恐嚇索取6...

疫情期間詐團竟對護理師下手 稱涉洗錢被騙走68萬元

高雄某醫院護理師王姓女子接到詐騙電話，對方自稱健保局專員，指她的身分遭冒用，盜領5萬元的藥品並涉洗錢，若沒配合檢警調查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。