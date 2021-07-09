才宣布微解封 60歲婦萬華拉客賣淫被警查獲

中央疫情指揮中心昨天宣布將微解封消息，今天就有民眾爆料應召女在萬華現身，轄區萬華警分局不敢大意，巡邏後帶回一名正在拉客的60歲劉姓婦人。

據了解，劉姓賣淫婦人今早在路旁叫拉，並以每次新台幣1000元代價從事性交易，劉婦說原本經營美容店，因疫情嚴峻，只好關門收店，為求溫飽迫於無奈，才會在疫情警戒期間就賣淫謀生，全案依違反社會秩序維護法裁處。

萬華警分局長日前獲報，轄內廣州街一帶，有皮條客及私娼徘徊拉客，嚴重危害周邊商圈觀光形象，並對附近居民生活品質造成負面影響，立即指示成立專案小組強力查緝。

警方針對轄內熱點廣州街，全天24小時，每班3小時編排專責警員加強巡邏及便衣埋伏，遇有可疑人士即上前盤查，連日探查蒐證後加強查緝。