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新竹老友來訪一同戲水 3男擅闖花蓮砂婆礑溪挨罰
家住新竹市的李姓男子疫情期間搭火車到花蓮訪友敘舊，兩名在地好友為盡地主之誼，帶他到秀林鄉砂婆礑溪戲水，但還沒下水就被民眾發現通報警方。警方到場處理，3人雖都戴著口罩，但砂婆礑溪已因疫情封閉，3人擅闖已違反管制規定，當場開單移送衛生局裁罰。
吉安警分局水源派出所6日下午接獲民眾通報，有遊客機車闖入秀林鄉砂婆噹溪的管制區，員警前往處理，發現3名年輕男子在岸上，詢問後，發現其中一名23歲李姓男子在新竹市工作，搭火車到花蓮找鄭、黃兩名友人敘舊，因天氣炎熱，3人吃過午餐後，分乘2輛機車到砂婆礑溪，3人並說，不知道該處屬於管制區。
水源派出所所長曾憲維說，砂婆礑溪入口處有明顯標示防疫期間禁止進入，雖然3人都戴著口罩，但擅闖管制區已經明顯違反三級警戒管制規定，已函報花蓮縣衛生局裁罰，依據傳染病防治法第37條的規定，可處3千元以上、15000元以下罰鍰，呼籲民眾要配合防疫相關規定
另外，花蓮玉里警分局玉里派出所昨執行巡邏及防疫稽查勤務時，接獲民眾報案，玉里鎮民廣場公園有多人未戴口罩且未保持社交距離，在公園下象棋，員警前往蒐證，發現有6人在公園下象棋，其中一人口罩戴在下巴要抽菸，另一人完全沒戴口罩，抄登身分資料後，函送生局。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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