快訊

海地總統遇刺案涉至少28人 11人在我駐海地使館被捕

餐飲開放內用一場空？微解封概念股盤中賣壓湧現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹老友來訪一同戲水 3男擅闖花蓮砂婆礑溪挨罰

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

家住新竹市的李姓男子疫情期間搭火車到花蓮訪友敘舊，兩名在地好友為盡地主之誼，帶他到秀林鄉砂婆礑溪戲水，但還沒下水就被民眾發現通報警方。警方到場處理，3人雖都戴著口罩，但砂婆礑溪已因疫情封閉，3人擅闖已違反管制規定，當場開單移送衛生局裁罰。

吉安警分局水源派出所6日下午接獲民眾通報，有遊客機車闖入秀林鄉砂婆噹溪的管制區，員警前往處理，發現3名年輕男子在岸上，詢問後，發現其中一名23歲李姓男子在新竹市工作，搭火車到花蓮找鄭、黃兩名友人敘舊，因天氣炎熱，3人吃過午餐後，分乘2輛機車到砂婆礑溪，3人並說，不知道該處屬於管制區。

水源派出所所長曾憲維說，砂婆礑溪入口處有明顯標示防疫期間禁止進入，雖然3人都戴著口罩，但擅闖管制區已經明顯違反三級警戒管制規定，已函報花蓮縣衛生局裁罰，依據傳染病防治法第37條的規定，可處3千元以上、15000元以下罰鍰，呼籲民眾要配合防疫相關規定

另外，花蓮玉里警分局玉里派出所昨執行巡邏及防疫稽查勤務時，接獲民眾報案，玉里鎮民廣場公園有多人未戴口罩且未保持社交距離，在公園下象棋，員警前往蒐證，發現有6人在公園下象棋，其中一人口罩戴在下巴要抽菸，另一人完全沒戴口罩，抄登身分資料後，函送生局。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

3名男子擅闖因疫情封閉的花蓮縣秀林鄉砂婆礑溪，被警方函報裁罰。圖／吉安警分局提供
3名男子擅闖因疫情封閉的花蓮縣秀林鄉砂婆礑溪，被警方函報裁罰。圖／吉安警分局提供
3名男子擅闖因疫情封閉的花蓮縣秀林鄉砂婆礑溪，被警方函報裁罰。圖／吉安警分局提供
3名男子擅闖因疫情封閉的花蓮縣秀林鄉砂婆礑溪，被警方函報裁罰。圖／吉安警分局提供
花蓮縣玉里鎮民廣場公園有民眾未戴口罩下象棋，被警方函報衛生局裁罰。圖／玉里警分局提供
花蓮縣玉里鎮民廣場公園有民眾未戴口罩下象棋，被警方函報衛生局裁罰。圖／玉里警分局提供

口罩 衛生局 疫情

延伸閱讀

新竹市立動物園13日起重新開園 校園戶外空間不開放

三級延長微解封措施複雜 花蓮縣長徐榛蔚：討論後公告

小琉球群聚戲水惹怒島民 疾呼入島快篩加疫苗覆蓋全島

花蓮近日地震頻繁 消防局籲做好防震自保

相關新聞

26歲女子陳屍高雄網友家 不僅喝毒咖啡還有性行為

簡姓女子昨南下高雄，晚間即陳屍在網友宋姓男子租屋處，經高雄警方追查，帶回宋男及他的友人錢姓男子，並發現簡疑有吸食毒品咖啡...

才宣布微解封 60歲婦萬華拉客賣淫被警查獲

中央疫情指揮中心昨天宣布將微解封消息，今天就有民眾爆料應召女在萬華現身，轄區萬華警分局不敢大意，巡邏後帶回一名正在拉客的...

北宜疑競速飆車跨雙黃線 猛撞大貨車駕駛骨折受困

陳姓男子今天凌晨開跑車行經新店區北宜公路，疑似跨越雙黃線猛撞對向車道大貨車，跑車車頭全毀，駕駛陳男一度受困車內，消防人員...

為討2千元債務高雄12人群聚 恐吃上72萬元罰鍰

高雄市陳姓男子為向林姓友人討回2千元，雙方找友人讚聲，聚集大寮區捷西路51巷，居民經過擔心群聚報警，警方5分鐘左右到場，...

影／小鮮肉到超商做這事求見網美 警一句話敲醒夢中人

25歲張姓男子在網路認識網美，論及碰面交往，網美以電話遙控張到超商購買遊戲點數，才同意「約會」，張被愛沖昏頭到機台前操作...

投資虛擬幣糾紛 惡煞烙小弟棍棒毆打勒索600萬

台北市南港區吳姓男子日前參與虛擬貨幣投資會議，遭到合夥人鄭姓男子教唆小弟等4人持棍棒毆打，並被鄭以「打斷四肢」恐嚇索取6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。