苗栗警方清查未尋獲失蹤人口 半年找到77人

苗栗縣警察局今年1月起執行清查尚未尋獲失蹤人口專案計畫，至6月底專案實施期間共尋獲失蹤人口77人，成效良好，縣警局強調今後員警仍將秉持同理心，積極辦理失蹤人口查尋工作，對轄內身心障礙、易走失老人及疑似發展遲緩兒童，警方也提供指紋捺印建檔服務，有需要民眾可逕與縣警局鑑識科及各分局偵查隊聯絡。

縣警局表示，失蹤人口在家庭的地位，不論其心智是否正常，肢體有無殘缺，都是家庭的寶，並抱持「生要見人，死要見屍」觀念，要如何協助民眾找回失蹤的親人，警察責無旁貸。為加強辦理這項工作，縣警局從今年1月起開始執行清查尚未尋獲失蹤人口專案。

由於部分案件報案日期已時隔久遠，警局先由各分局重新訪查各失蹤人口親友，透過各項警政資訊系統查詢，以瞭解有無相關線索可追查，再由副局長主持專案會議，並召集刑事警察大隊、婦幼警察隊等相關人員，依各分局初步查訪所得資料逐一檢視，研擬後續查尋方向、指導各分局查尋技巧。