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2名竊賊潛入台南東山區停辦華濟中學 偷光鋁窗架被逮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市東山區出現專偷廢棄學校的竊賊，白河警分局組成專案小組全力偵辦，經現場多日喬裝埋伏守候，7月2日終於逮捕張姓、藍姓兩名竊盜犯，全案調查後依涉嫌竊盜罪嫌移請台南地方檢察署偵辦。

警方指出，因該校園地處偏僻，周邊為河堤便道及田徑小路，增加了監視器調閱上困難。從行經路線逐一調閱民宅、路口等監視器，利用大數據分析鎖定疑似涉案車輛。

警方調查，張嫌（45歲有毒品前科，住白河區）及藍嫌（45歲，無前科，台中人），7月2日兩嫌於前往東山區聖賢里「華濟中學」(103學期停辦迄今)行竊時遭逮送辦，偷得鋁窗框架8個、鋁窗架4支等物品，價值約新台幣3萬2000元。

警方指出，張、藍2嫌因見原物料近期漲價，竟心生歹念前往廢棄校園行竊，還縝密作把風、偷竊分工及謀畫逃逸路線等，由藍嫌駕車、張嫌則騎乘附載兩輪推車的機車沿防汛便道至廢棄校園後方，再由張嫌翻越校園護欄潛入校園內，持工具大肆破壞，竊取值錢可變賣門框、鋁架、電器設備等物品，藍嫌則在防汛便道上負責把風及接應將竊得物品搬運至車上。

2嫌以為得手欲離開現場之際，當場為守候警方人贓俱獲以竊盜現行犯逮捕送辦。白河分局也通知鄰近分局並針對竊嫌是否涉及其他刑案陸續清查中。

白河警分局長陳明宏表示，部分校園因少子化而有停辦情形，無人校園易淪為宵小、竊賊覬覦目標，呼籲民眾，若有發現可疑人、車，撥打110報案，警方會立即派員處理，也會持續加強轄內各廢棄校園、廳舍之巡邏、守望，防止淪為治安死角。

台南市東山區停辦的華濟中學遭2名竊嫌潛入偷竊鋁門窗框，警方埋伏多時當場查獲。記者吳淑玲／翻攝　
台南市東山區停辦的華濟中學遭2名竊嫌潛入偷竊鋁門窗框，警方埋伏多時當場查獲。記者吳淑玲／翻攝　
台南市東山區停辦的華濟中學遭2名竊嫌潛入偷竊鋁門窗框，警方埋伏多時當場查獲。記者吳淑玲／翻攝　
台南市東山區停辦的華濟中學遭2名竊嫌潛入偷竊鋁門窗框，警方埋伏多時當場查獲。記者吳淑玲／翻攝　

白河 竊盜 監視器

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