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北宜疑競速飆車跨雙黃線 猛撞大貨車駕駛骨折受困

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

陳姓男子今天凌晨開跑車行經新店區北宜公路，疑似跨越雙黃線猛撞對向車道大貨車，跑車車頭全毀，駕駛陳男一度受困車內，消防人員花了30分鐘才將人救出送醫。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子今天凌晨開跑車行經新店區北宜公路，疑似跨越雙黃線猛撞對向車道大貨車，跑車車頭全毀，駕駛陳男一度受困車內，消防人員花了30分鐘才將人救出送醫。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子今天凌晨開跑車行經新店區北宜公路，疑似跨越雙黃線猛撞對向車道大貨車，跑車車頭全毀，駕駛陳男一度受困車內，消防人員花了30分鐘才將人救出，陳男右手疑似骨折緊急送醫。至於車禍發生原因及相關肇事責任歸屬，現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天凌晨2時獲報，新店區北宜公路15.3公里處發生嚴重車禍意外，消防人員趕抵現場發現陳姓男子（46歲）受困在車頭幾乎全毀的水藍色跑車駕駛座上，因雙腿遭潰縮車體夾住，動彈不得，消防人員花費30分鐘破壞車禍才順利將人救出，陳男因雙腿擦挫傷及右手臂骨折，緊急由救護車送往慈濟新店醫院急救。

據了解，陳男當時駕駛跑車是由坪林往新店方向行駛，行經北宜公路15.3公里處，疑似車速過快，過彎跨越雙黃線，撞上對向開往宜蘭的大貨車左前車頭，大貨車車輪都被撞歪，無法行駛。大貨車劉姓司機（49歲）表示，車發地點為道路轉彎處，共有兩輛汽車先後跨越雙黃線，閃過第一輛，第二輛來不及閃避就撞上了。

肇事陳男所駕駛的跑車也因撞擊力道猛烈，車頭幾乎全毀，受困車內，連引擎蓋也整個噴飛，掉落一邊路旁，經消防人員救出後，因雙腿擦挫傷及右手臂骨折送醫，無生命危險，陳男經檢測，酒測值為零。至於車禍發生原因及相關肇事責任歸屬，現由警方調查釐清中。

陳姓男子今天凌晨開跑車行經新店區北宜公路，疑似跨越雙黃線猛撞對向車道大貨車，跑車車頭全毀，駕駛陳男一度受困車內，消防人員花了30分鐘才將人救出送醫。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子今天凌晨開跑車行經新店區北宜公路，疑似跨越雙黃線猛撞對向車道大貨車，跑車車頭全毀，駕駛陳男一度受困車內，消防人員花了30分鐘才將人救出送醫。記者王長鼎／翻攝
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陳姓男子今天凌晨開跑車行經新店區北宜公路，疑似跨越雙黃線猛撞對向車道大貨車，跑車車頭全毀，駕駛陳男一度受困車內，消防人員花了30分鐘才將人救出送醫。記者王長鼎／翻攝
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跑車 車禍 北宜公路

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