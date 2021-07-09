基隆地檢署結合3會關懷弱勢 紓困加碼購更生人自營產品

全國警戒三級再延長，各行各業均受到很大影響，屬社會弱勢中的犯罪被害人、更生人及受保護管束人影響也很大，基隆地檢署透過直接購買基隆更生人自營產品活絡其停滯的通路，也發送抗疫紓困物資、急難紓困金等提供實質關懷。

基隆地檢署昨天由檢察長余麗貞代表基隆地檢署，提供基隆市榮譽觀護人協進會、更生保護會基隆分會、犯保協會基隆分會等3會，抗疫紓困關懷物資箱50份，期待借助民間志工力量，「加快」將關懷物資送達急需扶助的犯罪被害人、更生人手中。

另外，頒發感謝狀給台灣食物銀行聯合會代表理事長林煌輝、暖暖最用心幸福食物銀行理事長林旻勳、基隆市天行者慈善協會執行長黃永翔，感謝他們捐贈40箱豐盛的日常用品關懷物資「加碼」協助辦理司法保護抗疫紓困，讓更多需要扶助的弱勢案家獲得實質溫暖的幫助。

楊司平理事長說，榮觀協會長期以來秉持服務社會的精神，輔導並協助更生人重返社會，教化導向正途與社會大眾共同生活，且有自力更生之能力；但自從疫情爆發以來他們的工作嚴重受到影響，所以號召民間團體募集物資，希望幫他們度過疫情難關。

議員林旻勳表示，他長期關心弱勢家庭，有的弱勢家庭除甚至連吃一餐溫飽都很困難，所以3年前立「暖暖最用心幸福食物銀行」，希望能幫助弱勢家庭度過艱困的日子，在得知楊理事長號召有意義的活動，他主動聯繫並提供40份超過千元的生活物資共襄盛舉。

黃永翔說，受保護管束人及更生弱勢家庭，在社會上的接受度就不高，重返職場也是一大難題，而天行者慈善協會就曾幫助過，受保護管束人的家庭修繕房屋，協會得知有這樣的活動，理事長及全體會員也都表示認同，並捐贈防疫物資一批，希望更多人有能力的朋友，可以一起投入。