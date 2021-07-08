快訊

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍、左眼被挖出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新住民母悶死1歲兒 男童無外傷、檢方將解剖釐清死因

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市今天（8日）中午驚傳30多歲印尼籍新住民母親，疑因1歲大兒子哭鬧，竟以塑膠袋套住兒子頭部，導致男童窒息；男童雖被阿公發現，但送醫仍不治，新竹地檢署檢察官下午前往相驗遺體，將在下周一解剖男童遺體釐清死因。

新竹檢方表示，發生在新竹市東區的這起案件下午已由檢察官前往相驗，初步了解男童身上並無外傷。男童雖在第一時間被爺爺發現異樣而送醫急救，但送往國泰醫院搶救後仍宣告不治。至於母親為何要悶死自己的親生兒子？檢方表示還需要深入釐清調查。

市府社會處已派通譯人員協助警方了解案情，不過據了解該戶並非高風險家庭，犯案的30多歲印尼籍新住民女子疑似有憂鬱症病史，家中除了已經身亡的小兒子，還有1名大兒子，已經由社工介入安置。

新竹 印尼

延伸閱讀

竹市印尼新住民疑不滿1歲兒哭鬧 竟悶頭致死

「翻轉‧築夢‧高雄」圓夢實踐計畫 助新住民連結台灣

新住民防疫推外送異國美食 移民署宜蘭站響應推廣

男星憂鬱症當兵被驗退 自豪大鵰傳授變大術

相關新聞

北市大樓起火 七大兩小躲頂樓避災已救援

台北市消防局下午16:07分獲報，杭州南路一段一處大樓，10樓起火，有七大兩小等9人，跑到11樓頂避難，消防局派人到場救...

疫情停課唐寶寶想回學校 騎單車離家30公里路倒獲救

三級防疫各級學校停課，目前放暑假，住台南市白河區的18歲唐氏症張姓少年，因疫情學校關閉，想念就讀嘉義特教學校老師同學，堅...

將軍漁港漁船起火火勢猛 消防隊員灌救中

台南市將軍漁港今天下午發生漁船起火，在風勢助長下，火勢凶猛全面燃燒，所幸船員緊急逃出，台南市消防局已派出17輛消防車、4...

退休教授台南玉井山區失蹤8天 翻遍斗六仔山仍不見人影

葉姓退休教授6月30日在台南玉井中正里山區走失，台南市消防局從7月1日至7月8日共計出動第二大隊、玉井中隊、玉井分隊、麻...

新住民母悶死1歲兒 男童無外傷、檢方將解剖釐清死因

新竹市今天（8日）中午驚傳30多歲印尼籍新住民母親，疑因1歲大兒子哭鬧，竟以塑膠袋套住兒子頭部，導致男童窒息；男童雖被阿...

影／差點嚇死！衝撞等紅燈車子還翻覆 肇事男酒測值高達1.3

台南市麻豆區忠孝路與文昌路口昨天晚間8點20時許，潘姓男子（47歲）駕駛客車沿文昌路南往北直行，到忠孝路口右轉彎時，竟直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。