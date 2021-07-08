新住民母悶死1歲兒 男童無外傷、檢方將解剖釐清死因

新竹市今天（8日）中午驚傳30多歲印尼籍新住民母親，疑因1歲大兒子哭鬧，竟以塑膠袋套住兒子頭部，導致男童窒息；男童雖被阿公發現，但送醫仍不治，新竹地檢署檢察官下午前往相驗遺體，將在下周一解剖男童遺體釐清死因。

新竹檢方表示，發生在新竹市東區的這起案件下午已由檢察官前往相驗，初步了解男童身上並無外傷。男童雖在第一時間被爺爺發現異樣而送醫急救，但送往國泰醫院搶救後仍宣告不治。至於母親為何要悶死自己的親生兒子？檢方表示還需要深入釐清調查。

市府社會處已派通譯人員協助警方了解案情，不過據了解該戶並非高風險家庭，犯案的30多歲印尼籍新住民女子疑似有憂鬱症病史，家中除了已經身亡的小兒子，還有1名大兒子，已經由社工介入安置。