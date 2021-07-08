影／北市婦接獲來電兒子被綁急贖50萬 警72小時逮捕車手

台北市一名婦人日前接獲詐騙電話，對方聲稱婦人兒子因為與人糾紛遭押走，要50萬元才能放人；婦人大驚失色，趕緊拿出50元救兒，事後才發現是詐騙。轄區中正一警分局獲報後展開調查，72小時內迅速鎖定犯嫌身分，在竹北的一家旅店內找到拿錢的張嫌等5名車手，訊後依照詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方說，台北市陳姓婦人，2日中午12時接獲電話，對方聲稱她的兒子被綁，如果想要兒子沒事，拿出50萬元救人。婦人大驚趕緊提醒50萬元，與張嫌（24歲）等5人相約濟南路見面，當街交付贖款後返家，事後與兒子聯繫上，才知道兒子根本沒事，完全是詐騙。

警方獲報後追查犯嫌去向，張嫌等人得手後藏匿在竹北一處旅館，警方前往逮人，目前正追查詐款及上游去向，並依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。