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影／外籍女子獨自來台工作 險遭愛情詐騙詐走15萬元

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

愛情詐騙屢見不鮮，但仍有詐團利用人性弱點誘騙詐財。台北市一名40歲裴姓越南籍女子，由於獨自來台工作、孤立無援，在網上認識一名男子後陷入詐團的愛情圈套，前往銀行準備匯款15萬元給對方，所幸行員察覺有異報警，成功守住了她的辛苦錢。

內湖分局西湖派出所警員王瑋祥、林穎柔7月1日中午12時獲報趕抵，詢問裴女為何匯款，她稱她表哥的朋友急需用錢，警員再問「表哥的朋友是誰？」「有見過面嗎？」裴女均語焉不詳。警員發覺異樣，經同意後瀏覽裴女手機對話內容，才發現雙方以「Honey」、「Baby」相稱，警員一看便知這是常見的愛情詐騙。

警員向裴女說明此為詐騙手法，她驚覺是詐騙後便不再匯款，並透露自己一人來台工作，沒有依靠，在網上碰到有人噓寒問暖，不禁產生情愫。

內湖分局呼籲，如網路交友遇到疑似匯款詐騙手法，一定要提高警覺，謹記防詐騙三要訣：「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，多一分警惕，就能少一分損失。

北市裴姓越南籍女子獨自來台工作，孤立無援，陷入愛情詐騙，險遭詐團詐走15萬元。記者／翁至成翻攝
北市裴姓越南籍女子獨自來台工作，孤立無援，陷入愛情詐騙，險遭詐團詐走15萬元。記者／翁至成翻攝
內湖分局西湖派出所警員王瑋祥（左）、林穎柔（右）獲報到場，成功阻攔裴女匯15萬元。記者／翁至成翻攝
內湖分局西湖派出所警員王瑋祥（左）、林穎柔（右）獲報到場，成功阻攔裴女匯15萬元。記者／翁至成翻攝

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