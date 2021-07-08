桃園6人擠套房喝酒 男對警喊「開就開」卻猛打電話疏通

桃園市警方昨天晚上逮6人群聚，眾人擠在狹小套房內飲酒聊天，其中一名男子疑似酒醉，霸氣對警喊「罰就罰」，卻一邊打電話想找人疏通，又錯把房東當成警官，連一旁友人都看不下去出言糾正，眾人依違反群聚規定函送衛生局裁罰。

桃園警分局景福派出所昨天晚上10時許接獲報案，指中正路一處民宅4樓某出租套房內有民眾群聚喧鬧，立刻派員偕同屋主前往查看。

一行人到了套房門口，就聽到喧鬧聲不時傳出，員警進門後發現房內空間狹小，不到5坪，含租客唐姓男子（64歲）在內共有擠了3男3女，眾人正在飲酒聊天，邊看電視，均未戴口罩；唐男稱是朋友相約聚會，頻頻向員警致歉。

其中一名陳姓男子（41歲）見員警上門，先是故作豪爽，喊「該罰就罰」、「我們都配合」，但轉過頭卻手機滑不停，想打電話找朋友疏通，後來還誤認房東是便衣帶隊的警官。一旁友人看不下去，還出言糾正「他是房東」，陳男這才改口致歉。