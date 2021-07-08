退休教授台南玉井山區失蹤8天 翻遍斗六仔山仍不見人影

葉姓退休教授6月30日在台南玉井中正里山區走失，台南市消防局從7月1日至7月8日共計出動第二大隊、玉井中隊、玉井分隊、麻豆分隊、大橋特搜分隊、玉井山搜義消、玉井義消、麻豆義消分隊、義消通訊中隊、特搜義消分隊及山難救助協會高雄支會等團體，每日出勤數十人，截至今天共計出動警義消與民間搜救團體241人次來進行搜索。

今天上午出勤人員9點集結，有第2大隊1人、玉井中隊2人、玉井分隊2人、大橋特搜分4人、南搜義消高雄支會8人、派出所1人、中正里里長2人、玉井山搜義消7人，合計26人。分成四小隊進行搜索，搜索重點為失蹤者袋子周圍區域及手機基地台訊號涵蓋區域，地形較困難的區域如小木屋後方峭壁及斗六山北側西側懸崖，由大橋特搜分隊垂降搜索，目前整座斗六山已經走過多遍，就是沒有發現人，還在持續搜救中。

台南市消防局長李明峯今天上午10點抵達現場，了解現場狀況及搶救部屬情形後，向失蹤者家屬葉太太等表達關心及努力搜救的決心，李明峯也上山踏勘失蹤者的小木屋及果園，消防局每日都會和家屬討論搜救情形及隔日的搜救方向，李明峯表示消防局會全力配合家屬，請家屬放心。