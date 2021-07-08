檢警會同台電人員進喬友大樓勘驗現場 釐清線路、電錶

彰化喬友大樓大火釀4死22傷，因有多處疑點未釐清，檢警今天上午回到火警現場勘查，也找來台電人員，查看大樓電錶、電路、電線及招牌電線等部分，也了解防疫旅館用電狀況，檢調目前已傳訊近20人到案，今天也傳喚大火案中受傷昨天才出院的消防隊員陳佑維，尚未鎖定特定方向及對象。

彰化地檢署檢察官今天會同彰化縣消防局、彰化警分局偵查隊、台電人員及防疫旅館業者蔡進峰返回喬友大廈勘查，被視為關鍵人的防疫旅館老闆蔡進峰先前曾指出，大樓常有遊民及不明人士進去，懷疑是人為縱火，不過，檢方今天主要進到大樓針對電線狀況，了解建築電線分布，並不排除是相關線路引發火警。