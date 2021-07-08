聽新聞
test
0:00 / 0:00
檢警會同台電人員進喬友大樓勘驗現場 釐清線路、電錶
彰化喬友大樓大火釀4死22傷，因有多處疑點未釐清，檢警今天上午回到火警現場勘查，也找來台電人員，查看大樓電錶、電路、電線及招牌電線等部分，也了解防疫旅館用電狀況，檢調目前已傳訊近20人到案，今天也傳喚大火案中受傷昨天才出院的消防隊員陳佑維，尚未鎖定特定方向及對象。
彰化地檢署檢察官今天會同彰化縣消防局、彰化警分局偵查隊、台電人員及防疫旅館業者蔡進峰返回喬友大廈勘查，被視為關鍵人的防疫旅館老闆蔡進峰先前曾指出，大樓常有遊民及不明人士進去，懷疑是人為縱火，不過，檢方今天主要進到大樓針對電線狀況，了解建築電線分布，並不排除是相關線路引發火警。
在災後，檢警多次傳喚蔡進峰，他今天也被下封口令，針對調查內容未多作說明。由於起火當天有包括施工包商、外送員、街友等進出大樓，檢警逐一過濾，逐步排除涉及人為引發火災的可能性，有可能將朝向非人為引發火災的方向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言