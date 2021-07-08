新北男酒後騎車 卻哭喊「我怎麼這麼倒楣」驚動警送辦

新北市鶯歌區29歲林姓男子前天深夜因與女友感情問題心情煩悶，他喝完酒後騎機車前往桃園市觀音海邊散心，不料行經大園區中正東路一段路口，巧遇警方取締酒駕，他當場情緒失控哭鬧「我怎麼這麼倒楣遇到你們」，甚至用拳頭槌打機車座墊，反而驚動攔檢警方，經酒測值0.49，將他依公共危險罪嫌偵辦。

大園地區最近酒駕事故率偏高，警方前晚起在大園區中正東路等路口設置路檢點，進行酒駕取締勤務，警方今天上午表示，林姓男子與女友鬧情緒，心情不好，騎機車欲前往觀音海邊散心，行經大園中正東路一段、大竹南路口前方50公尺看見警方攔查，突然情緒失控大吼大叫「怎麼這麼倒楣遇到你們」，哭聲太大，引起警方注意，查到他酒後騎車，警員耐心安撫後，仍將他依公共危險罪嫌移送檢方偵辦，並通知家屬關心。 新北市林姓男子酒後騎車遇警攔檢，哭喊「我怎麼倒楣」，驚動察警察查看送辦。記者曾增勳／翻攝 新北市林姓男子酒後騎車遇警攔檢，哭喊「我怎麼倒楣」，驚動察警察查看送辦。記者曾增勳／翻攝