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影／汽車左轉與對向直行機車碰撞 騎士飛越車頂受輕傷

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子今天上午開車沿仁一路行駛，在左轉要上田寮河福虎橋時，與對向直行的林男機車發生碰撞。兩輛車猛烈撞擊後，林男「飛越」陳男的車頂，倒在車身另一側，場面驚險，所幸傷勢不重，送醫脫險。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午10點多接獲報案，仁一路、福虎橋頭發生車禍，有人受傷。救護人員趕抵現場時，林男倒在肇事的白色轎車旁，當時天氣炎熱，救護人員救援時，1名女子撐傘幫他遮蔭。

據了解，60多歲陳姓男子上午開車，沿仁一路市中心往東明路方向行駛，在左轉福虎橋時，20多歲林姓男子騎機車從東明路直行仁一路，兩車在福虎橋頭發生碰撞。

車禍發生後，陳男的車頭和林男的機車都受損，林因重力加速度往前傾，撞上擋風玻離後翻過陳車車頂，掉落車身另一側路面。救護人員將他送醫，醫師檢查無生命危險。肇事原因和責任由警方調查中。

陳男今早開車在仁一路、福虎橋頭，與對向直行的林男機車發生碰撞。記者邱瑞杰／翻攝
陳男今早開車在仁一路、福虎橋頭，與對向直行的林男機車發生碰撞。記者邱瑞杰／翻攝
陳男今早開車在仁一路、福虎橋頭，與對向直行的林男機車發生碰撞，林男受輕傷送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
陳男今早開車在仁一路、福虎橋頭，與對向直行的林男機車發生碰撞，林男受輕傷送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
陳男今早開車在仁一路、福虎橋頭，與對向直行的林男機車發生碰撞。消防人員救護時，1名女子撐傘幫傷者遮蔭。記者邱瑞杰／翻攝
陳男今早開車在仁一路、福虎橋頭，與對向直行的林男機車發生碰撞。消防人員救護時，1名女子撐傘幫傷者遮蔭。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 車禍

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