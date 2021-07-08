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影／汽車左轉與對向直行機車碰撞 騎士飛越車頂受輕傷
基隆市陳姓男子今天上午開車沿仁一路行駛，在左轉要上田寮河福虎橋時，與對向直行的林男機車發生碰撞。兩輛車猛烈撞擊後，林男「飛越」陳男的車頂，倒在車身另一側，場面驚險，所幸傷勢不重，送醫脫險。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午10點多接獲報案，仁一路、福虎橋頭發生車禍，有人受傷。救護人員趕抵現場時，林男倒在肇事的白色轎車旁，當時天氣炎熱，救護人員救援時，1名女子撐傘幫他遮蔭。
據了解，60多歲陳姓男子上午開車，沿仁一路市中心往東明路方向行駛，在左轉福虎橋時，20多歲林姓男子騎機車從東明路直行仁一路，兩車在福虎橋頭發生碰撞。
車禍發生後，陳男的車頭和林男的機車都受損，林因重力加速度往前傾，撞上擋風玻離後翻過陳車車頂，掉落車身另一側路面。救護人員將他送醫，醫師檢查無生命危險。肇事原因和責任由警方調查中。
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