深夜朝人家丟雞蛋構成恐嚇！檢：丟蛋者心中充滿憤怒

桃園謝姓男子為替朋友討債，深夜11點多跑到曾姓男子家丟雞蛋，曾的母親目睹嚇得報案，更坦言「每天都處在很恐懼狀態」，檢方認為，謝丟雞蛋造成蛋殼碎裂、蛋汁四溢，令人感覺他「心中充滿憤怒」，此舉讓人不安，也是社會通念可認知，偵結依恐嚇罪嫌起訴他。

檢警調查，謝男（24歲）2019年11月14日深夜11點多，和身分不詳的友人一起到曾男八德區住處，朝著1樓大門、2樓陽台丟職雞蛋，以此加害生命、身體方式恐嚇曾及其家人，曾的媽媽因在家目睹，心生畏懼下報案，警方調閱監視器查獲謝男。

檢方訊時，謝坦承有開車到場丟雞蛋，附近監視也拍下謝男和友人一丟完雞蛋隨即上車逃離，曾的母親供稱，當時全程目睹住家遭砸雞蛋，對方的行為讓她「每天都處在很恐懼的狀態」。

檢方參酌最高法院判例指出，恐嚇罪是指行為人以未來之惡害公知告訴人，使其發生畏怖心裡，被害人是否心生畏懼，亦應本於社會客觀經驗法則判斷，該恐嚇是僅以通知加害人之事使人恐怖為已足，不必果有加害之意思，更不須有實施加害的行為。

另外，所謂恐嚇，指凡一切言語、舉動足以使人心生畏懼者均屬之，該言語或舉動是否足以使人心生畏怖，應依社會一般觀念衡量之。