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深夜朝人家丟雞蛋構成恐嚇！檢：丟蛋者心中充滿憤怒
桃園謝姓男子為替朋友討債，深夜11點多跑到曾姓男子家丟雞蛋，曾的母親目睹嚇得報案，更坦言「每天都處在很恐懼狀態」，檢方認為，謝丟雞蛋造成蛋殼碎裂、蛋汁四溢，令人感覺他「心中充滿憤怒」，此舉讓人不安，也是社會通念可認知，偵結依恐嚇罪嫌起訴他。
檢警調查，謝男（24歲）2019年11月14日深夜11點多，和身分不詳的友人一起到曾男八德區住處，朝著1樓大門、2樓陽台丟職雞蛋，以此加害生命、身體方式恐嚇曾及其家人，曾的媽媽因在家目睹，心生畏懼下報案，警方調閱監視器查獲謝男。
檢方訊時，謝坦承有開車到場丟雞蛋，附近監視也拍下謝男和友人一丟完雞蛋隨即上車逃離，曾的母親供稱，當時全程目睹住家遭砸雞蛋，對方的行為讓她「每天都處在很恐懼的狀態」。
檢方參酌最高法院判例指出，恐嚇罪是指行為人以未來之惡害公知告訴人，使其發生畏怖心裡，被害人是否心生畏懼，亦應本於社會客觀經驗法則判斷，該恐嚇是僅以通知加害人之事使人恐怖為已足，不必果有加害之意思，更不須有實施加害的行為。
另外，所謂恐嚇，指凡一切言語、舉動足以使人心生畏懼者均屬之，該言語或舉動是否足以使人心生畏怖，應依社會一般觀念衡量之。
檢方查，謝男以雞蛋丟擲大門、陽台，造成蛋殼碎裂、蛋汁四溢，令人感覺丟擲的人「心中充滿憤怒」，可能會有更激烈的舉動，此足以使人心生不安，也是社會上一般觀念所得認知，且謝選在深夜時間丟，用以恫嚇曾和家人，偵結依恐嚇罪嫌起訴他。
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