街友養1隻鴨被偷縱火洩憤 燒燬19輛機車及1輛汽車

曾姓男子在西屯區的公墓搭棚架住宿並養鴨，因懷疑劉男偷他飼養的1隻鴨子，5月間前往劉的住處附近，涉嫌縱火燒機車，火勢一發不可收拾，共燒燬19輛機車、1輛自小客車，及民宅的遮雨棚，曾辯稱當時只是去現場上廁所，但監視器錄下他點火起燃畫面，台中地檢署今天依公共危險放火燒燬他人所有物罪將他起訴。

曾男（56歲）否認犯行，辯稱當時只是去現場上廁所，但現場監視畫面均無錄得他脫下褲子如廁，反拍到他點火起燃的畫面，足證他說謊。檢察官審酌他僅因細故便恣意選擇危害性鉅大的放火方式洩憤，犯後態度惡劣，未賠償被害人，請法官從重量刑。

起訴書指出，曾男因懷疑劉男（另案偵辦）於4月間竊取他所養的1隻鴨子，而心生不滿。5月13日凌晨，騎腳踏車至中市西屯區福科路某巷口，再步行到劉停放放巷內機車處，向前彎腰以打火機、衛生紙及其他不明物體在機車腳踏墊點火，待火勢起燃後，曾男隨即逃離現場。