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防疫鬆懈？高雄8移工群聚吃飯喝酒遭開舉發單

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市湖內區一處外籍移工宿舍8名泰國籍移工疑似心血來潮，晚間在宿舍一樓聚集喝酒吃飯，說話聲音太大引起鄰居不滿報案，警方到場發現有5男3女席地而坐，仲介事後向員警反映，已多次傳達防疫期間不得群聚等規定，警方還是依違反傳染病防治法「室內5以上群聚」規定，開立舉發單。

湖內警分局湖街派出所本月4日晚間9時許獲報，湖內區中山路某間民宅有妨礙安寧狀況，警方到場發現該民宅為移工宿舍，在場有年齡介於22歲至43歲的5男3女自行下廚準備餐點並備妥啤酒，席地而坐飲酒聚餐，疑因嬉鬧聲過大引鄰居不滿，移工見員警到場一度想起身離開，還是被一一叫回查證身分。

仲介事後到場向警方表示，針對疫情三級警戒的各項規定都有宣導傳達，提醒移工「不可以群聚」、「餐點應帶回寢室食用」等，這次卻還是有人心存僥倖，之後會再加強宣導，提醒移工再被舉報將再次開罰。

湖內分局表示，根據傳染病防治法規定「室內5人以上、室外10人以上群聚」可開罰6萬至30萬元，這8名外籍移工恐吃上至少48萬的罰鍰，提醒民眾疫情還未解封前切勿違反防疫規定，暫停各類非必要社交聚會，才能有效杜絕潛在傳播鏈。

高雄市湖內區某移工宿舍8名泰國籍移工疑心存僥倖群聚喝酒吃飯，警到場開立群聚舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市湖內區某移工宿舍8名泰國籍移工疑心存僥倖群聚喝酒吃飯，警到場開立群聚舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市湖內區某移工宿舍8名泰國籍移工疑心存僥倖群聚喝酒吃飯，警到場開立群聚舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市湖內區某移工宿舍8名泰國籍移工疑心存僥倖群聚喝酒吃飯，警到場開立群聚舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市湖內區某移工宿舍8名泰國籍移工疑心存僥倖群聚喝酒吃飯，警到場開立群聚舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市湖內區某移工宿舍8名泰國籍移工疑心存僥倖群聚喝酒吃飯，警到場開立群聚舉發單。記者陳玫伶／翻攝

移工 宿舍 疫情

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