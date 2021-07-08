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塑膠廠崩塌工人遭大量碎屑活埋致死 現場竟毫無安全設施

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市新屋區1間塑膠公司去年發生工安意外，越南籍阮姓工人進入儲存槽作業時，圖遭崩塌的大量塑膠碎屑活埋，隔了快半小時才被同事發現，阮重傷急救仍不治；檢方查出，公司黃姓負責人沒設任何防崩塌機制，相關安全管理計畫也未落實，偵結依過失致死罪嫌起訴他。

檢方調查，塑膠公司黃姓負責人（51歲）身為雇主，對防止崩塌之虞的作業場所，應有符合規定的措施，事前也應訂定職業安全衛生管理計畫，設置丙種職業安全衛生業務主管，在場執行監視業務，但黃男均未落實。

阮姓移工去年5月9日下午1點多在廠房工作時，進入儲放大量塑膠粉碎料的槽桶，因現場無任何護網、檔樁，結果大量碎料突然發生崩塌，當場將阮男活埋，半個多小時後另名工人才發現將他救出，但阮急救2天病況仍未好轉，最終仍因呼吸衰竭身亡。

檢方訊時，黃男坦承現場沒設置主管，案發時自己也不在，目擊的工人則說，發現阮遭掩埋後，立刻呼喚其他人將阮救出送醫，現場監視器也拍下救援畫面。

檢方認為，塑膠公司、黃姓負責人都是職業安全衛生法的雇主，因過失違反規定導致發生職災死亡，同時觸犯職業安全衛生法、過失致死罪嫌，因想像競合從重依過失致死罪嫌起訴黃。

檢方依過失致死罪嫌起訴塑膠公司黃姓負責人。記者曾健祐／攝影
檢方依過失致死罪嫌起訴塑膠公司黃姓負責人。記者曾健祐／攝影

崩塌 桃園

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